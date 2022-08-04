إعلان نتائج القبول الموحد اليوم

أعلنت اللجنة المشتركة للقبول الإلكتروني، نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، حسبما أعلنت اللجنة على موقعها الإلكتروني.

الجامعات المدرجة في نتائج القبول

تضم بوابة القبول للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود، الملك سعود، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية، الأمير سطام بن عبد العزيز، شقراء والمجمعة) وكليات تقنية في المنطقة من الرياض.

بينما تضم ​​بوابة القبول الموحد لطالبات منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود والملك سعود والأميرة نورة وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

استشارة حول نتائج القبول الطبيعي

للتحقق من النتائج، يرجى القيام بما يلي

الدخول على موقع لجنة القبول الموحد حسب الطلاب والطالبات.

اذهب إلى شحنة سابقة.

انظر نتيجة القبول

تأكيد القبول.

آخر شاب

وتجدر الإشارة إلى أن يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022 سيكون آخر موعد لتأكيد قبول الاختيار الأخير، وسيتم إلغاء دخول من لم يؤكد قبوله الساعة 12 ظهرًا.