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إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض

كتب newsaفي آخر تحديث

أعلنت لجنة القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض عن نتائج الفرز الأول، متمنية للجميع التوفيق في حياتهم الجامعية.

وأشارت اللجنة إلى أن اليوم هو موعد إعلان النتائج وبداية تأكيد قبول الإسقاط الأول عبر بوابة القبول الإلكترونية، مؤكدة أن الخميس المقبل هو آخر موعد لتأكيد قبول الإسقاط الأول. سيتم إلغاء قبول أولئك الذين لا يؤكدون القبول في الساعة 12 ظهرًا.

الكليات المدرجة في نتائج القبول

تضم بوابة القبول للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود، الملك سعود، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية، الأمير سطام بن عبد العزيز، شقراء والمجمعة) والكليات التقنية في المنطقة من الرياض.

بينما تضم ​​بوابة القبول الموحد لطالبات منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود والملك سعود والأميرة نورة وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

استشارة حول نتائج القبول الطبيعي

للتحقق من النتائج، يرجى القيام بما يلي

  • الدخول على موقع لجنة القبول الموحد حسب الطلاب والطالبات.
  • اذهب إلى شحنة سابقة.
  • انظر نتيجة القبول
  • تأكيد القبول.

آخر شاب

وتجدر الإشارة إلى أن يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022 سيكون آخر موعد لتأكيد قبول الاختيار الأخير، وسيتم إلغاء دخول من لم يؤكد قبوله الساعة 12 ظهرًا.

تقويم إجراءات القبول للعام الدراسي 1444 هـ

م اليوم تاريخ الإجراء

ميلادي هجري

1 جمعة 1444/12/23 2022/07/22 فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات
اثنين الأربعاء 1444/12/28 2022/07/27 تغلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهرًا
3 يوم الخميس 1444/12/29 2022/07/28 دعوة المرشحين للكليات الصحية الذين يحتاجون إلى مقابلة شخصية من خلال بوابة القبول الإلكترونية
4 من الأحد إلى الاثنين 02/01/1444

1444/01/03

 07/31/2022

08/01/2022

 تتطلب المقابلات الشخصية لمرشحي مدرسة الصحة مقابلة شخصية
5 الاثنين 1444/01/03 08/01/2022 إعلان النتائج وبدء تأكيد قبول الفرز الأول من خلال بوابة القبول الإلكترونية
6 يوم الخميس 1444/01/06 04/08/2022 سيتم إلغاء اليوم الأخير لتأكيد القبول في الفحص الأول، وقبول من لم يؤكد القبول، الساعة 1200.
7 يوم الخميس 1444/01/06 04/08/2022 إعلان النتائج وبدء تأكيد قبول آخر فحص عبر بوابة القبول الإلكترونية
8 الأحد 09/01/1444 08/07/2022 سيتم إلغاء اليوم الأخير لتأكيد القبول في الفحص الأخير، وقبول من لم يؤكد القبول، الساعة 1200.
9 الأحد 02/01/1444 2022/08/28 بداية العام الدراسي 1444 هـ