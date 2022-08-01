إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض

أعلنت لجنة القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض عن نتائج الفرز الأول، متمنية للجميع التوفيق في حياتهم الجامعية.

وأشارت اللجنة إلى أن اليوم هو موعد إعلان النتائج وبداية تأكيد قبول الإسقاط الأول عبر بوابة القبول الإلكترونية، مؤكدة أن الخميس المقبل هو آخر موعد لتأكيد قبول الإسقاط الأول. سيتم إلغاء قبول أولئك الذين لا يؤكدون القبول في الساعة 12 ظهرًا.

الكليات المدرجة في نتائج القبول

تضم بوابة القبول للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود، الملك سعود، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية، الأمير سطام بن عبد العزيز، شقراء والمجمعة) والكليات التقنية في المنطقة من الرياض.

بينما تضم ​​بوابة القبول الموحد لطالبات منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود والملك سعود والأميرة نورة وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

استشارة حول نتائج القبول الطبيعي

للتحقق من النتائج، يرجى القيام بما يلي

الدخول على موقع لجنة القبول الموحد حسب الطلاب والطالبات.

اذهب إلى شحنة سابقة.

انظر نتيجة القبول

تأكيد القبول.

آخر شاب

وتجدر الإشارة إلى أن يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022 سيكون آخر موعد لتأكيد قبول الاختيار الأخير، وسيتم إلغاء دخول من لم يؤكد قبوله الساعة 12 ظهرًا.