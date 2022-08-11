إعمار اليمن يفتتح خط المياه في الغيضة

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم مشروع خط نقل المياه في مدينة الغيضة. يتكون المشروع من خطوط نقل مياه بطول 20 كم من وادي فوري إلى وادي الجزعة، بخزان خرساني بسعة 1800 متر مكعب، وتم تجهيز وتأهيل 3 آبار بوادي فوري، وإنشاء جهاز طرد مركزي. غرفة ضخ مجهزة بأحدث الطلمبات بمواصفات عالمية، وتركيب غرفة للمولدات الكهربائية مجهزة بأحدث المولدات وأنظمة التحكم عن بعد، وربط خطوط نقل المياه بالأبراج والخزانات الأرضية. في وادي جازة.

يأتي مشروع إنشاء خط لنقل المياه لتخفيف معاناة السكان في الحصول على مياه نظيفة، وتحسين مصادر المياه، مما يساهم في توفير مياه الشرب، والحد من الأمراض الناتجة عن تلوث المياه، وزيادة عدد المستفيدين من المشروع 66000. واعادة اعمار اليمن في المهرة عبد الله بسليمان ان هذا المشروع هو استمرار لخطة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتي تهدف الى دعم القطاعات الحيوية في الجمهورية اليمنية وزيادة كفاءتها وتحسين قدراتها ومنها قطاع المياه الذي يدعمه البرنامج من خلال مشاريع مختلفة منها إدارة شبكات المياه وحفر الآبار التي تنقل المياه في شاحنات صهريجية. المساهمة في تحقيق الأمن المائي، مشيراً إلى أن المملكة تسعى من خلال هذه المشاريع للمساهمة في تعزيز المنظومة المائية المتكاملة من خلال حفر الآبار وتوفير شبكات المياه، مما يساهم في توفير المياه النظيفة للمستفيدين اليمنيين، وكذلك المياه المناسبة لهم. الزراعة والثروة الحيوانية، وإيجاد حلول لصعوبات الوصول إلى الموارد المائية، مما يحسن بشكل مباشر الحياة اليومية للمستفيدين منها.

من جهته، أكد محافظ المهرة محمد علي ياسر أهمية هذا المشروع الحيوي الذي سيستخدم لتحسين المياه في جميع مناطق مديرية الغيضة، مما يساهم في تحسين خدمة المياه والصرف الصحي. توصيله بانتظام. إلى منازل المواطنين، مشيدًا بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم القطاعات الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات. يعد هذا المشروع ضمن (207) مشروعاً ومبادرات تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية لخدمة الأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية وهي التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والصيد وتدريب الحكومة. المؤسسات، بالإضافة إلى برامج التنمية.