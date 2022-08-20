“إعمار” تبيع “نمشي” إلَّى منصة “نون” بـ 335 مليون دولار

وافق مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، من حيث المبدأ، على بيع نمشي إلَّى نون مقابل 335.2 مليون دولار.

وبحسب بيان صادر عَنّْ “إعمار” لبورصة دبي، فإن صفقة البيع هِيْ لصالح طرف مرتبط بالشركة، مبيناً أن عضو مجلس الإدارة المعَنّْي لم يشارك أو يصوت فِيْ الاجتماع.

يذكر أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، هُو نفسه مؤسس ومالك شركة نون للتجارة الإلكترونية، بحسب موقع إعمار.

فِيْ عام 2017، استحوذت إعمار على حصة 51٪ فِيْ نمشي، ثم فِيْ عام 2022 استحوذت عليها بالكامل من خلال شراء نسبة 49٪ المتبقية من أسهمها.

سيتم الكشف عَنّْ جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملة بمجرد الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة شركة نون.

موضه

نمشي هِيْ منصة تسوق عبر الإنترنت، تأسست فِيْ دبي عام 2011، وتعمل فِيْ قطاع بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت فِيْ الشرق الأوسط. فِيْ عام 2022، استحوذت شركة إعمار مولز، وهِيْ شركة تابعة لشركة إعمار العقارية، على نمشي بالكامل من خلال شراء 49 فِيْ المائة من أسهم شركة التجارة الإلكترونية من جلوبال فاشون جروب مقابل 129.5 مليون دولار، بعد أن كانت قد اشترت فِيْ السابق 51 فِيْ المائة من الأسْهُمْ. “نمشي” من نفس الشركة عام 2017، بمبلغ 151 مليون دولار.

نون، التي بدأت عملها فِيْ عام 2017، موجودة فِيْ أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

إعمار العقارية هِيْ شركة تطوير عقاري مقرها فِيْ الإمارات العربية المتحدة. هِيْ شركة مساهمة عامة مدرجة فِيْ سوق دبي المالي.

تدير الشركة عملياتها فِيْ العديد من الأسواق العالمية وتقدم مجموعة كاملة من خدمات التطوير والإدارة. تعمل الشركة فِيْ ستة قطاعات من خلال 60 شركة نشطة، ولها حضور قوي فِيْ 36 سوقًا فِيْ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

إعمار العقارية هِيْ واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المعروف أنها تنفذ مشاريع ضخمة مثل برج خليفة، أطول مبنى فِيْ العالم.