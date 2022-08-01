إعملي كيك الترايفِيْل بالنوتيلا والكريمة والفراولة اللذيذة وأضمن من محَلْات الحَلْويات

كيكة التريفل بالنوتيلا والقشطة والفراولة من ألذ الحَلْويات اللذيذة والحَلْوة التي يحبها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يحبون تناولها ويقبلونها كثيراً لما تتمتع به من مذاق رائع ولذيذ، وهُو ما يقبله الجميع بشدة، و هناك العديد من المناسبات الاجتماعية السعيدة، وحفلات الزفاف، والحفلات، والأعياد التي تصنع من كعكة تريفِيْل، والتي تعتبر إلى حد كبير من أهم الحَلْويات على مائدة الحَلْوى، والترافل من أشهر الحَلْويات التي انتشرت مؤخرًا. منتشر جدا فِيْ جميع دول العالم وخاصة فِيْ مصر والذي يحبه جميع أفراد الأسرة لاحتوائه على قيمة غذائية عالية وكذلك طريقتنا الخاصة فِيْ صنع أحَلْى وألذ كعكة تريفلي بالنوتيلا والقشطة والفراولة يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفِيْدة جدًا للصحة بشكل عام والجسم بشكل رائع، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل الكيك الإسفنجي والتي تختلف كثيرًا عن بعضها البعض، ولهذا نقدم لك أفضل سيدة والأسهل وأكثر طريقة صحية لعمل ذلك فِيْ المنزل، بطريقة أفضل بكثير من الحَلْويات، لتقديم أفضل حَلْ Y، لذيذ وتغذية التارتليت بالنوتيلا والقشدة والفراولة.

طريقة عمل الكيك الاسفنجي بالنوتيلا والكريمة والفراولة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحَلْى وألذ كيكة الترافل بالنوتيلا والقشطة والفراولة، من خلال طريقتنا المميزة التي تصنع فِيْ المنزل، بحيث يتم تحضيرها بأفضل طريقة صحية ومفِيْدة. لجميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، الذين يحتاجون إلى تغذية سليمة وصحية لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وقوية، ونؤكد دائمًا على ضرورة القيام بطريقتنا الخاصة لصنع أحَلْى كعكة تافلة مع النوتيلا والقشدة. والفراولة فِيْ المنزل، وذلك لضمان سلامة وجودة المكونات الطبيعية المضافة إلى طريقة عملها واختيار الأفضل والأكثر أمانًا من وجهة نظر صحية، من أجل ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين إلى حد كبير فِيْ جميع أنحاء الوطن العربي، وخاصة فِيْ مصر، ولذلك ننصح دائمًا بضرورة جعل طريقتنا الخاصة فِيْ صنع أحَلْى كعكة تريفلي مع النوتيلا والكريمة والفراولة فِيْ المنزل بشكل عام، فِيْ ظل الظروف العالمية الحالية التي تنتشر فِيْها العديد من الأمراض المعدية تنتشر وتشكل خطرا على صحة وسلامة أفراد الأسرة ميليا وخاصة من الأطفال بشكل عام وكبيرة وبحاجة إلى تغذية سليمة وصحية لتقوية أجسامهم، فِيْ جميع أنحاء العالم وخاصة فِيْ مصر بشكل ملحوظ، مثل فِيْروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض المعدية التي تهدد الصحة بشكل خطير وسلامة المواطنين فِيْ كل دول العالم. لذا فإن طريقتنا المميزة فِيْ صنع كعكة التريفل الحَلْوة والأكثر روعة واللذيذة مع النوتيلا والكريمة المخفوقة والفراولة يجب أن تُصنع فِيْ المنزل.

المكونات

نحضر الفراولة حسب الكَمْية ونقطعها الى قطع صغيرة ونضيف ملعقتين كبيرتين من السكر ونتركها مغطاة.

ثلاث بيضات.

ملعقة كبيرة خل.

اثنان باكو فانيلا.

نصف كوب زيت.

كوب سكر

نصف كوب من الكاكاو الخام.

كوب دقيق.

مسحوق الخبز باكو.

ربع كوب ماء مغلي.

كيف تصنع الكعكة

نحضر وعاء عميق ونضع فِيْه ثلاث بيضات ونضيف ملعقة كبيرة خل ونضيف علبتين من الفانيليا ونخفقها جيدا بمضرب بيض ثم نضيف كوب سكر مع خفق الخليط بالخلاط الكهربائي ثم نضيف نصف كوب زيت ونصف كوب كاكاو خام. استمري فِيْ تقليب الخليط بالمضرب، ثم أضيفِيْ كوبين من الدقيق وملعقة كبيرة من مسحوق الخبز وقلبي جيدًا بالمضرب، ثم أضيفِيْ ربع كوب من الماء المغلي مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط ناعمًا. متجانس.

ونضع الصينية فِيْ الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة.

ثم نخرج صينية الكيك من الفرن بعد نضجها ونتركها تبرد.

المكونات لصنع كريم

اثنان كريم باكو شانتيلي دريم.

ملعقة كبيرة حَلْيب بودرة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام حسب الرغبة.

كوبان من الحَلْيب السائل.

كيف يعمل الكريم

نحضر وعاء عميق ونضع فِيْه قطعتين من Paco Chantilly، نضيف ملعقة كبيرة من الحَلْيب البودرة، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام، ثم نضيف كوبين من الحَلْيب السائل.

مكونات نوتيلا

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

كوب حَلْيب سائل.

كوب سكر

نصف كوب زيت.

كيف تصنع نوتيلا

نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف اربع ملاعق كاكاو ونضيف كوب سكر ونضيف كوب حَلْيب ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الزيت شيئًا فشيئًا إلى الخليط حتى يصبح المزيج كثيفًا.

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