إغلاق طرق العقبة بعد تسرب الغاز السام

قررت الحكومة الأردنية إغلاق الطرق المؤدية إلى مدينة العقبة أمام السيارات بعد حادث تسرب غاز سام الأحد.

كما شكلت الحكومة لجنة للتحقيق في الحادث برئاسة وزير الداخلية الأردني، فيما تم إرسال التعزيزات الطبية اللازمة للتعامل مع حالة الطوارئ.

تفاصيل تسرب الغازات السامة في العقبة

وكان المتحدث الاعلامي لمديرية الامن العام الاردني قد قال في وقت سابق انه اثناء العمل اليومي في ميناء العقبة اليوم سقطت ناقلة مملوءة بمادة غازية سامة اثناء نقلها مما ادى الى تسرب غاز في الموقع.

وأضاف أنه تم على الفور عزل المنطقة وبدأ المختصون في متابعة الحادث، فيما نقل الدفاع المدني مجموعة من المصابين إلى المستشفى، وجميعهم تحت العلاج.