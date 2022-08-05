إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين

أعلنت القوات الخاصة للسلامة المرورية، مساء الخميس، إغلاق طريق الهدا (مؤقتا) في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

وقالت شركة Road Security في تغريدة عبر تويتر “نود أن نشير إلى أن طريق الهدا مغلق (مؤقتًا) في كلا الاتجاهين بسبب الأمطار، حرصًا على سلامة مستخدمي الطريق، متمنياً السلامة للجميع. “

توقعات الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للطقس، في تقريره للطقس، اليوم، أن تظل الفرصة مواتية لعواصف رعدية متوسطة إلى قوية، تتسبب في تدفق الوادي والأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار وأمطار البرد. على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان والمرتفعات، يمتد نفوذ منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة إلى الأجزاء الساحلية.

بينما توجد احتمالية لتكون سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الغرفة الفارغة).