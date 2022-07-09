إغلاق لمدة أسبوع.. كورونا يفاقم المعاناة الاقتصادية فِيْ “أرض القمار”

أعلنت ماكاو عَنّْ إغلاق لمدة أسبوع، مما أدى إلَّى تفاقم المصاعب الاقتصادية فِيْ المدينة المعروفة باسم “مركز القمار”.

جاء الإغلاق بعد تسجيل أسوأ تفشي لفِيْروس كورونا فِيْ المنطقة الصينية، ويشمل الكازينوهات والشركات غير الأساسية.

إغلاق الأسبوع

وقال أندريه تشيونغ، المسؤول الكبير فِيْ سلطة إدارة المدينة، فِيْ مؤتمر صحفِيْ إنه اعتبارًا من 11 يوليو، سيضطر سكان ماكاو إلَّى البقاء فِيْ منازلهم لمدة أسبوع، مشيرًا إلَّى أن المخالفِيْن سيواجهُون عقوبة السجن لمدة تصل إلَّى عامين.

يمكن أن تستمر بعض الخدمات العامة والمؤسسات التجارية مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات فِيْ العمل، ولكن سيتعين إغلاق الكازينوهات التي توفر عادةً حوالي 80٪ من الإيرادات الحكومية.

اصابات كورونا

والسبت، أعلنت ماكاو عَنّْ 71 حالة إصابة جديدة بكوفِيْد -19، ليرتفع بذلك إلَّى 1374 حالة مسجلة خلال تفشي المرض الأخير الذي بدأ فِيْ 18 يونيو.

هذا المعدل منخفض وفقًا للمعايير الدولية، لكن المنطقة تتبع سياسة الصين الخاصة بعدم وجود Covid، والتي تتطلب إغلاقًا صارمًا.

قال مسؤولو الصحة إن قرار فرض الإغلاق وتكثيف حملة اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل فِيْ الأسبوع الثالث من تفشي المرض سيسهم فِيْ منع عودة الفِيْروس.

وفِيْ الشهر الماضي، أغلقت ماكاو معظم أعمالها، من الحانات إلَّى دور السينما، تماشيًا مع سياسة عدم انتشار فِيْروس كورونا فِيْ الصين للقضاء على الفِيْروس من خلال الإغلاق وتشديد الرقابة على الحدود وإجراء عمليات تفتيش مكثفة.

ولكن على الرغم من السياسات الصحية الصارمة، تظل الكازينوهات مفتوحة بعد إغلاقها لمدة 15 يومًا فِيْ بداية الوباء.

ومع ذلك، أغلقت السلطات الأسبوع الماضي “The Grand Lisboa”، أحد أشهر كازينوهات ماكاو، وعلق أكثر من 500 شخص بالداخل بعد اكتشاف 13 إصابة مرتبطة بالمنشأة.

أمرت السلطات سكان المستعمرة البرتغالية السابقة البالغ عددهم 600 ألف بالحد من أنشطتهم غير الأساسية خارج المنزل وأخضعتهم لعدة جولات من الفحوصات للكشف عَنّْ الإصابة بفِيْروس كوفِيْد.

أرض القمار

يعد قطاع الكازينو فِيْ ماكاو أكبر من قطاع لاس فِيْغاس فِيْ الولايات المتحدة، حيث يوفر أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمدينة ويعمل به حوالي 20 فِيْ المائة من سكانها.

ماكاو هِيْ المدينة الصينية الوحيدة التي يُسمح فِيْها بالمقامرة، لكن مداخيل قطاع السياحة الحيوي فِيْها انقطعت عَنّْ طريق الإجراءات التي تعتبر الأكثر قسوة فِيْ التعامل مع الفِيْروس، بما فِيْ ذلك تشديد الرقابة على الحدود والإغلاق وفرض الحجر الصحي لفترات طويلة.

كَمْا شددت حملة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمكافحة الفساد من القيود على رواد الكازينوهات الذين ينفقون مبالغ كبيرة والمسؤولين الفاسدين المشتبه فِيْ أنهم ذهبوا إلَّى ماكاو لغسيل الأموال.

قد يواجه سكان ماكاو المزيد من المشاكل الاقتصادية حيث أعلن مسؤولو المدينة يوم السبت أن أرباب العمل ليسوا ملزمين بدفع رواتب موظفِيْهم أثناء الإغلاق المفروض لاحتواء انتشار تفشي Covid-19.