إغلاق 7 منشآت تجارية مخالفة بـ النعيرية

وأغلقت أمانة المنطقة الشرقية 7 مقاهي ومحلات تقدم الشيشة والدبس ومحلات تجارية في محافظة النعيرية. بسبب عدم التطبيق والالتزام بالضوابط والمتطلبات البلدية والصحية.

جاء ذلك ضمن الجولات التفقدية للأمانة العامة بالمحافظة.

نشاط غير مصرح به

تمثلت مخالفات المؤسسات المقفلة في مزاولة نشاط مخالف لما ورد في عقود الاستثمار ونشاط لا يتوافق مع الترخيص.

وأكدت الأمانة على استمرار الجولات والحملات التفتيشية للمنشآت التجارية والغذائية، للتأكد من التزامها بتنفيذ جميع المعايير والمتطلبات، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز الاتصالات 940.