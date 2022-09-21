“إفلاس الأهلي وتهبيطه للدرجة الرابعة”.. حَقيْقَة قرار فِيْفا التاريخي

يواجه “مستقبل” الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي خطراً حقيقياً فِيْ السنوات المقبلة. للقضايا الدولية المعلقة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” والمحكَمْة الرياضية “كاس”.

الأهلي حاضر هذا الموسم فِيْ مسابقة الدوري الأصفر للدرجة الأولى. بعد تراجعها التاريخي فِيْ نهاية العام الرياضي الماضي 2022-2022.

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ويحتل الراقي المركز السابع فِيْ ترتيب الدوري الأصفر للدرجة الأولى 2022-2023 برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين مقابل خسارة واحدة فقط.

* قضايا دولية ضد النادي الأهلي

وفِيْ هذا السياق أعلن المحامي الرياضي أحمد الشيخي أن الفِيْفا أصدر 20 قرارا رسميا ضد النادي الأهلي خلال الموسم الرياضي الماضي وحده.

وكشف الشيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن قيمة الغرامات المالية على الأهلي، فِيْ هذه الحالات، تتجاوز 80 مليون ريال.

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وأكد المحامي الرياضي أن الراقي يعتبر أكثر الأندية السعودية فِيْ عدد من القرارات الدولية، باعتباره المتهم “المدين”.

وأضاف الشيخي “حل الملف القانوني والمالي بات ضرورة ملحة لمنع تكرار الوضع (نادي العين) لا سمح الله”.

– إذن هل سيتم إعلان إفلاس النادي الأهلي وإحباط معَنّْوياته

هذه التغريدة … أثارت الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي ؛ سأل أحد المشجعين شيخي سؤالاً ؛ قال هل يعلن إفلاس الأهلي وينزل إلَّى الدرجة الرابعة

ورد أحمد الشيخي على هذا السؤال الجاد حول النادي الأهلي، فهل من الممكن أن يتفوهُوا قال لا، لا، ليس بهذه الدرجة.

وأوضح الشيخي أن العقوبة المتوقعة على الأهلي ؛ إنه الحرمان من العقود، فِيْ سوق الشتاء المقبل، أو صيف 2023. فِيْ حالة تأخير المحكَمْة الدولية للرياضة (CAS) فِيْ إصدار قراراتها فِيْ الاستئناف.