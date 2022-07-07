إكرامي يوضح حقيقة تصريحات رمضان صبحي ضد الزمالك

كشف إكرامي الشحات نجم الأهلي السابق والمنتخب المصري، عن صحة تصريحات رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي ضد الزمالك، والتي قال خلالها إن الأبيض لا يستطيع دفع راتبه.

وقال إكرامي في تصريحات متلفزة “رمضان صبحي أقسم لي أنه لم يقل أن الزمالك لا يتحمل راتبه، وأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خطأ وأن محمد شبانة نقل البيان من مواقع التواصل الاجتماعي وليس على الموقع. “. شفاه اللاعب دون التحقق من صحة البيان أم لا “. .

وفي السياق ذاته، كشفت معلومات من الصحافة التركية في الساعات الماضية أن الدولي رمضان صبحي جناح فريق كرة القدم الأول لنادي بيراميدز والمنتخب المصري يقترب من التوقيع للدوري التركي خلال فترة الانتقالات المقبلة. الصيف. .

وبحسب صحيفة “فناتيك” التركية، يستعد نادي بشيكتاش التركي لتحرك رسمي لإرسال عرض مالي لإدارة بيراميدز من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي لتقوية الجانب الهجومي في الصيف المقبل ميركاتو.

وأضافت الصحيفة أن بشكتاش يعتزم تقديم عرض مالي بقيمة 2.5 مليون يورو، للاستحواذ على خدمات النجم السابق للنادي الأهلي، وكذلك نسبة من البيع المستقبلي.