إلزام سائقي سيارات الأجرة وتطبيقات الركاب بارتداء الزي المعتمد

دخل قرار هيئة النقل العام بإجبار سائقي التذاكر العامة وأسعار المطار والأسعار الخاصة وسائقي طلبات نقل الركاب على ارتداء الزي الجمركي المعتمد مؤخرًا، حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

فحص زي السائق

ووفقًا لهذا القرار، يُطلب من السائق ارتداء الزي الوطني أو قميص وسراويل بأكمام طويلة، في حين أن سائقي سيارات الأجرة مطالبون فقط بارتداء بنطلون وحزام أسود وقميص رمادي بأكمام طويلة وبطاقة هوية.

بدلة نسائية

وفي سياق متصل، سمحت الهيئة لسائقي سيارات الأجرة بارتداء سترة أو معطف كما هو مطلوب، في حين أن قواعد اللباس للمرأة هي عباءة أو قميص وسراويل طويلة مع سترة أو معطف.

وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام بهذا الزي الرسمي سيكون مطلبًا أساسيًا لممارسة هذه الأنشطة وفقًا لأحكام القواعد التي تنظم نشاط وسيط الأسعار ووسيط الأسعار والعنوان.