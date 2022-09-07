إلزام عمر كَمْال بدفع غرامة بعد اقتباس أغنية أم كلثوم.. هذه قيمتها

قررت جمعية المؤلفِيْن والملحنين والناشرين المصريين المعروفة بـ “ساسيرو”، إنهاء أزمة الفنان عمر كَمْال، بخصوص أغنية “ألف ليلة وليلة” للفنانة الراحلة أم كلثوم، وذلك خلال لقاء عقدته الفنانة الراحلة أم كلثوم. مدير الجمعية بحضور فنان المهرجان.

وأكدت الرَابِطْة، فِيْ بيان لها، أن الفنان عمر كَمْال دفع حقوق الأداء العلني لأغنية “ألف ليلة وليلة” لتستخدم فِيْ أغنيتها الجديدة “خالينا سهرانين”.

كَمْا وافق عمر كَمْال على دفع 50 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل 2600 دولار، امتثالا للحكَمْ الصادر بحقه بتهمة استخدام حقوق أغنية “قلوة سماح” للفنان المصري تامر عاشور فِيْ إحدى أغانيه المالكي وألحان مصطفى. العسال.

وحضر اجتماع مجلس ادارة الجمعية الشاعر فوزي ابراهِيْم الامين العام للجمعية والشاعر مصطفى مرسي والشاعر عمر الجبيلي والملحن مصطفى عوض والملحن حسن عش والملحن شريف حمدان والشاعر محي حوار. الملحن ماجد عرابي.

أطلق عمر كَمْال مؤخرًا أغنية “خالينا سهرانين”، بعد أن اقتبس جزءًا من أشهر أغاني أم كلثوم “ألف ليلة وليلة”، وتعمد إضافتها إلَّى أعماله عَنّْدما ضم المقطع التالي “اللهم إنا نعيش”. فِيْ عيون الليل .. ونقول للشمس تعالي تعالي. ” بعد عام … ولا حتى عام … هذه ليلة حب حلوة … فِيْ الليالي العربية، مما تسبب فِيْ أزمة بينه وبين جمعية المؤلفِيْن والملحنين والناشرين المصريين، والتي أعلن عَنّْها فِيْ لحظة نيته اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه، لاستخدامه الأغنية دون الحصول على الموافقات اللازمة.

وكان فوزي إبراهِيْم، الأمين العام لجمعية المؤلفِيْن والملحنين، قد أوضح سابقًا أن ما فعله عمر كَمْال بشأن استخدامه المزعوم غير المصرح به لكلمات أغنية “ألف ليلة وليلة” ضمن كلمات أغنيته الجديدة “خالينا سهرانين”. “، جريمة ضد عمل فني.

يشار إلَّى أن “الليالي العربية” هِيْ أغنية غنتها أم كلثوم عام 1969 من كلمات الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، ولحنها المرحوم بليغ حمدي.