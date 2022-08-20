إلغاء الإبعاد والترحيل وحذف السابقة ،تعتبر من أهم الخدمات التي فرضتها المملكة العربية السعودية ضمن العقوبات لطرده من البلاد وعدم الرجوع اليها ،كما ووضحت الحكومة عن عدم شمول العقوبة للزوجة الأجنبية بالإضافة الى سهولة التسجيل والتي يعطي الحق للمواطن بالبقاء داخل أرضه عبر المنصة الإلكترونية التابعة للهيئة الوطنية المتحدة والتي بدورها تصدر مثل هذه القرارات.

إلغاء الترحيل والترحيل وحذف السابق

عقوبة الإبعاد والترحيل من أقسى العقوبات التي أقرتها الحكومة في المملكة العربية السعودية، حيث يُطرد الشخص من المملكة ويمنع من دخولها مرة أخرى، باستثناء الزوجة الأجنبية للمرأة السعودية، أو ابن سعودية في أول جريمة ،إلا أن الحكومة السعودية أعلنت عن إمكانية تقديم طلب لإلغاء الإبعاد والترحيل وحذف السابقة، حتى يتمكن المواطن من البقاء على أرضه، على موقع المنصة الوطنية المتحدة في حال صدور قرار بترحيله. وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- تم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر، ويمكنك الدخول إلى الصفحة مباشرة بالضغط عليها.

2- اختر خدمة أبشر الفردية.

3- الضغط على خانة خدمة السجناء بعد تسجيل الدخول.

4- الضغط على أيقونة الخدمة لطلب الإعفاء من الترحيل.

5- أدخل البيانات المطلوبة أمامك وهي

اسم طالب الإعفاء

رقم هاتف مقدم الطلب.

جنسية المتقدم.

رقم هوية المحكوم عليه.

جنسية المحكوم عليه بالإبعاد.

اكتب أسباب الطلب بالتفصيل.

توضيح الطلب.

أدخل الاسم الكامل لمقدم الطلب.

6- انقر فوق الزر Agree to Terms and Conditions.

7- اضغط على زر إرسال الطلب.

كيفية الاستعلام عن طلب إلغاء إبعاد وترحيل وحذف السابق

أوجدت المملكة إمكانية الاستعلام عن حالة طلب إلغاء حكم الإبعاد والترحيل وحذف السابقة بشكل إلكتروني، حتى يتمكن الشخص من معرفة ما إذا كان طلبه قد تم قبوله أو رفضه، وذلك باتباع ما يلي خطوات:

1- الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية والتي يمكن الدخول إليها مباشرة بالضغط عليها.

2- قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر عن طريق كتابة اسمك وكلمة المرور.

3- اذهب إلى علامة التبويب الخدمات.

4- اختيار خدمة الجوازات الالكترونية.

5- الضغط على استعلام البصمة المتاح لجوازات السفر.

6- يجب إدخال البيانات الخاصة بك.

7- أدخل رقم هويتك إذا كنت مواطنًا سعوديًا ورقم إقامتك إذا كنت مواطنًا غير سعودي.

8- اكتب الرمز المعروض أمامك مرة أخرى في الحقل المخصص له.

9- اضغط على زر العرض View.

10- سيتم عرض بعض البيانات المتعلقة بك وبطلبك والمعلومات المتعلقة بطلب إلغاء الترحيل.

شروط إلغاء الإبعاد والترحيل وحذف السابق

أصدرت حكومة المملكة بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب لطلب إلغاء حكم الإبعاد والترحيل وحذف السابقة، وذلك لقبول الطلب، والمتمثلة في النقاط التالية:

يجب تسجيل الطلب إلكترونيًا على منصة أبشر.

من المهم أن يكون تاريخ مقدم الطلب واضحًا وأن يلتزم بقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية.

يجب على مقدم الطلب التحقق من حالة الطلب مع الإمارة، أو يمكنه تعيين من يمثله في هذا الأمر.

الفئات التي ينطبق عليها قرار الاستبعاد

بعد التعرف على كيفية استخدام الخدمة لإلغاء قرار الترحيل والترحيل وحذف السابقة، تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الفئات القليلة التي يسري عليها حكم الترحيل في حالة مخالفة الأنظمة، وهي ممثلة في النقاط التالية:

الشخص الذي يعمل مع صاحب عمل يعرفه غير ضروري.

شخص حصل على تأشيرة عمل مستقل ولا يستخدمها.

شخص لديه تأشيرة تابعة ويعمل فقط للشركات أو الأفراد، حتى لو حصلوا على ترخيص من صاحب العمل.

وتضاعف العقوبة إذا هرب الشخص من الكفيل وسجن ثم إبعاده عن المملكة.

إلغاء الإبعاد والترحيل وحذف السابقة كما ووفرت الجكومة السعودية عدد من الخدمات التي تفيد بإلغاء الطلبات وذلك بالدخول الى منصة أبشر وإتباع كافة القوانين العامة للبلاد ،ثم تعبئة رقم الهوية الخاص بالمواطن والنقر على التالي ليظهر حالة المواطن.