حَقيْقَة إلغاء الفصل الدراسي الثالث فِيْ السَعُودِيْة، ضجت منصات التواصل الإجتماعي في المملكة السعودية الفترة الأخيرة بعد نشر خبر إلغاء الفصل الدراسي الثالث والعودة الى النظام القديم الفصلين، حيث رحب الكثير من الطلبة وأولياء الأمور في هذا الخبر، والجدير بالذكر بأن وزارة التربية والتعليم في السعودية اعتمدت نظام ثلاثة فصول في المدارس عام 2021، وسنتطرق على حَقيْقَة إلغاء الفصل الدراسي الثالث.

حَقيْقَة إلغاء الفصل الدراسي الثالث فِيْ السَعُودِيْة

بعيدا عن كل هذه الشائعات وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

نشر جدول الفصل الدراسي الثالث والعام الدراسي الجديد.

تضمين الإجازات الطويلة والمتقطعة فِيْ منتصف كل فصل دراسي على صفحاتهم الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

اهم العطلات المدرسية لعام 1444 هـ فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

تبدأ إجازة الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 11 ربيع الأول وتنتهِيْ فِيْ 12 ربيع الأول 1443 هـ.

أما العيد الوطني المبارك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فهُو يبدأ فِيْ 15 صفر وينتهِيْ فِيْ 1 رجب 1443.

بينما تبدأ إجازة العام الدراسي الثاني رسميًا يوم الخميس الموافق 3 جمادى الثانية 1443 هـ، وتنتهِيْ فِيْ 13 جمادى الثانية 13 من نفس العام.

كَمْا توجد إجازة أسبوعية ممتدة تبدأ فِيْ الخامس عشر من جمادى الأولى 1443 هـ وتعود من تلك الإجازة فِيْ الخامس عشر من جمادى الأولى من نفس العام.

أما الإجازة فِيْ نهاية الفصل الدراسي الثاني فتكون من الخميس 7 شعبان إلى 17 شعبان من نفس العام الهجري.

تبدأ عطلة نهاية الأسبوع والعطلة الطويلة يوم الأربعاء رجب 1 وتنتهِيْ فِيْ 5 رجب 1443 هـ.

أما بالنسبة لأعياد العيد، فِيْبدأ عيد الفطر المبارك من يوم الاثنين 24 رمضان إلى 7 شوال عام 1443 هـ.

وتبدأ عطلة نهاية الأسبوع المعتمدة والإجازة الممتدة يوم الأربعاء 22 رجب 1443 هـ وتنتهِيْ فِيْ 26 رجب 1443 هـ.

وتأتي عودة هذه الإجازة الأسبوعية الممتدة يوم الأربعاء التالي من نفس الأسبوع ذي القعدة 1443 هـ وحتى يوم 20 ذو القعدة 1443 هـ.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية في بيان لها الفترة الأخيرة عن حَقيْقَة إلغاء الفصل الدراسي الثالث بالسَعُودِيْة، أنه لم تقوم بتأكيد إلغاء الفصل الدراسي الثالث والرجوع الى الفصلين، وفي الحقيقة يكون الخبر إشاعات.