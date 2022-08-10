إلغاء بيع شحنة الحبوب الأوكرانية إلَّى لبنان.. بضاعة “رازوني” باقية فِيْ تركيا

أعلنت السفارة الأوكرانية فِيْ بيروت أن عقد بيع أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية ألغي بسبب التأخير فِيْ تسليمها إلَّى لبنان.

غادرت سفِيْنة الشحن Razzoni، التي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود فِيْ الأول من آب / أغسطس، حاملة 26 ألف طن من الذرة، وكان من المفترض أن تصل إلَّى ميناء طرابلس فِيْ لبنان الأحد الماضي.

وقالت السفارة الأوكرانية، مساء الثلاثاء، فِيْ بيان نُشر قبل منتصف الليل بقليل، إن التأخير 5 أشهر فِيْ تسليم الشحنة “دفع المشتري والبائع للموافقة على إلغاء الطلب”. وأشارت إلَّى أن البائع يدرس “طلبات أخرى لشراء الحبوب”.

تم تفتيش رازوني الأسبوع الماضي فِيْ اسطنبول من قبل خبراء أتراك وروس. وهِيْ متوقفة حاليًا فِيْ مرسين بجنوب تركيا، وفقًا لموقع تتبع حركة المرور البحري.

فِيْ 22 يوليو، وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقيات منفصلة، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية على الرغم من الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية على الرغم من العقوبات الغربية.

قالت وزارة الدفاع التركية إن ثلاث سفن تحمل الذرة غادرت الموانئ الأوكرانية يوم الجمعة متجهة إلَّى أيرلندا وإنجلترا وتركيا.

ووصلت أول سفِيْنة يوم الاثنين وجهتها النهائية فِيْ تركيا.

وغادرت ثماني سفن الموانئ الأوكرانية منذ توقيع الاتفاق، بحسب السلطات الأوكرانية، التي أشارت إلَّى توقع ما يتراوح بين 3 إلَّى 5 سفن يوميًا فِيْ الأسبوعين المقبلين.