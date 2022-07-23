إلغاء حظر بيع النفط الروسي للدول غير الأعضاء فِيْ الاتحاد الأوروبي

ستكون الشركات الروسية المملوكة للدولة، روسنفت وجازبروم، قادرة على شحن النفط إلَّى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك تماشيا مع التعديلات على العقوبات الأوروبية التي اتفقت عليها الدول الأعضاء هذا الأسبوع بهدف تقليل المخاطر على أمن الطاقة العالمي.

أوقفت شركات تجارية كبرى مثل فِيْتول وجلينكور وترافِيْجورا، وكذلك شركات نفطية كبرى مثل شل وتوتال، التعامل فِيْ النفط الروسي مع دول خارج الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما فِيْ ذلك القيود المفروضة على التأمين.

استخدمت العقوبات للسماح لشركات الاتحاد الأوروبي بشراء الخام الروسي المحمول بحرا وتصديره إلَّى دول خارج الاتحاد الأوروبي، لكن بموجب تعديلات على العقوبات الروسية التي دخلت حيز التنفِيْذ يوم الجمعة، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بهذه الشحنات.

“بهدف تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة فِيْ جميع أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإعفاء من الحظر المفروض على الدخول فِيْ معاملات مع كيانات معينة (روسية) مملوكة للدولة فِيْما يتعلق وقال الاتحاد الأوروبي فِيْ بيان يوم الجمعة “التعاملات فِيْ المنتجات الزراعية ونقل النفط إلَّى الدول”. من طرف ثالث “.

وعدت شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة غازبروم بزيادة إمدادات الغاز اليومية لإيطاليا، مما يهدئ المخاوف من أزمة طاقة تلوح فِيْ الأفق حتى مع سعي روما للحصول على الغاز من مصادر أخرى.

وقالت شركة الطاقة الإيطالية المملوكة للدولة إيني إن مجموعة الطاقة الروسية تخطط لتسليم نحو 36 مليون متر مكعب من الغاز يوم الخميس.

كانت إيطاليا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز من موسكو قبل اندلاع الحرب فِيْ أوكرانيا فِيْ أواخر فبراير.

حصلت على حوالي 40٪ من وارداتها من روسيا.

بسبب الحرب، قررت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي السعي للاستغناء عَنّْ الغاز الروسي، ووقعت عقود توريد جديدة مع دول أخرى.

يستهدف الاتحاد الأوروبي الذهب الروسي فِيْ عقوباته المقبلة ضد موسكو بسبب حرب أوكرانيا.

ونقلت وكالة “بلومبرج” عَنّْ مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اقتراح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا خلال الأسابيع المقبلة.

وقال إن “الاتحاد الأوروبي يعتزم اقتراح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا فِيْ الأسابيع المقبلة”.

وأشارت إلَّى أن بعض الدول تريد من التكتل أن يفرض عقوبات على قطاع الغاز الروسي، لكن معظم الدول لا تؤيد مثل هذه الخطوة.

فِيْ 4 مايو، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي عَنّْ حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت البنوك ومحطات الراديو وفرض حظر على النفط الروسي.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية سنتجاوز الاعتماد على النفط الخام الروسي فِيْ غضون 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام.