“إلغاء عقد نجم النصر بسبب إصابة القلب”.. قانوني يحسم الجدل

كشف الحقوقي علي عباس المتخصص فِيْ المنازعات الرياضية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” والمحكَمْة الرياضية “تاس”، الموقف القانوني فِيْ حال توجه نادي النصر لإنهاء عقد الأرجنتيني بيتي مارتينيز، أول لاعب خط وسط لفريق كرة القدم.

وأعلنت بيتي مارتينيز أنها تعاني من انحراف فِيْ التامور، مؤكدة أنها ستعود قريبًا إلَّى الملاعب.

اقرأ أيضا إصابة “قلب” نجم النصر .. التهاب التامور وعَنّْدما يحتاج إلَّى تدخل جراحي

وأوضح عباس، بحسب صحيفة الاقتصادية، أن نادي النصر يمكنه تسجيل لاعب بديل للأرجنتيني بيتي مارتينيز، خارج فترة التسجيل، فِيْ حال تبين أنه لن يتمكن من اللعب، خلال الفترة الحالية. الموسم، ولكن موافقة اللاعب مطلوبة لإنهاء العقد.

وأضاف “فِيْ حالة اتفاق اللاعب مع النصر على إنهاء العلاقة التعاقدية وفق القواعد واللوائح، يمكن للنصر تسجيل لاعب حر أنهى عقده بالتراضي أو انتهى عقده مع ناديه. ، قبل فترة النقل، فِيْ استثناء للمادة السادسة فِيْ لوائح FIFA الخاصة بالانتقالات وحالة اللاعب “. .

من جهة أخرى، أوصى عباس إدارة النصر بانتظار فترة التسجيل الشتوية المقبلة فِيْ حال فسخ عقد بيت مارتينيز. حيث يصعب على النصر إيجاد لاعب حر عالي المستوى قبل موسم الانتقالات.

منذ متى غاب مارتينيز عَنّْ النصر … بعد إصابته فِيْ القلب

ماذا تقول اللائحة عَنّْ إصابات اللاعبين

تنص الفقرة الثانية من المادة 37 (الفصل 14 “الإصابات”)، فِيْ اللوائح الخاصة بظروف المحترفِيْن واللاعبين لعام 2022، على أنه إذا تعرض اللاعب لإصابة أو مرض خارج اللعبة أو التدريب فِيْ مهمة أخرى غير ناديه، يجب على النادي أن يدفع للاعب 50٪ من راتبه الأساسي الشهري خلال الشهرين التاليين، وإذا استمرت الإصابة أو المرض، فِيْجوز للنادي اتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ حقوق اللاعب ضمن بوليصة التأمين ومصلحة النادي، شريطة أن يتم إخطار اللجنة بقرار خطي.

تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على ما يلي “على أي حال، يستمر التأمين الطبي والتأمين ضد جميع المخاطر للاعب طوال مدة عقده، وينتهِيْ فِيْ مدته، ويستفِيْد اللاعب من المزايا الطبية وجميع – بوالص التأمين ضد المخاطر. . “

أنظر أيضا..

من الانتصار .. متى سيعود بيت مارتينيز إلَّى ملعب كرة القدم

النصر ينتظر … أول تعليق لبيتي مارتينيز على إصابتها فِيْ القلب

تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت