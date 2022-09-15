“إلغاء قرار رفع عقوبة إيقاف حمد الله”.. مفاجأة فِيْ قضية النصر

كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي، عَنّْ إلغاء قرار رفع الحظر عَنّْ النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم نادي الاتحاد، بعد تنحي الحكَمْ سلطان الصامل.

رفع مركز التحكيم الرياضي قرار وقف الحمد الله مؤقتا “4 أشهر” الصادر عَنّْ لجنة الاحتراف السعودية. حتى صدور القرار النهائي فِيْ حالة الفوز على اللاعب.

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لكن بعد انسحاب الصامل من هِيْئة التحكيم انتشرت أنباء قوية حول إلغاء قرار رفع عقد النجم المغربي وإعادة النظر فِيْ القضية.

* إلغاء قرار رفع الحكَمْ الصادر عَنّْ عبد الرزاق حمدالله

وفِيْ هذا السياق نفى الشيخي، فِيْ تصريحات تلفزيونية، إمكانية إصدار قرار بإلغاء عقوبة وقف التنفِيْذ بحق عبد الرزاق حمدالله، وإعادة القضية من جديد.

وكشف المحامي الرياضي أن اعتزال الحكَمْ سلطان السامل ليس سببا لتكرار الإجراءات المذكورة أعلاه فِيْ القضية.

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وأضاف “انسحاب أي محكَمْ قد يكون لأسباب شخصية تتعلق بعمله أو بحياته، وبالتالي … لن يكون هناك سبب لإعادة النظر فِيْ أي قضية بحسب اللوائح”.

وأكد أحمد الشيخي أن مركز التحكيم الرياضي سيصدر قراره النهائي فِيْ قضية نادي النصر والحمد الله بعد شهر من الآن.