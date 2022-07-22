إلغاء مران الأهلي بسبب هجوم وهتافات أعضاء النادي

تقرر إلغاء تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي كان مقررا له اليوم الجمعة 22 يوليو.

وذلك بسبب هجمات وهتافات أعضاء النادي الأهلي، ضد مجلس الإدارة واللاعبين والمسؤولين بالنادي، بعد خسارة لقب كأس مصر.

وخسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر السبت الماضي ليتوج الفريق الأبيض باللقب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هتافات أعضاء النادي أثناء التدريبات كانت على النحو التالي

أنت راض عن البطولات .. العب للشركات

بارك كامل … جونيورز داون

لا أشعر بالأسف تجاه الجمهور … خذ القليل وانزل

بعد ذلك توجه لاعبو فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي إلى غرفة خلع الملابس.