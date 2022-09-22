إلغاء مقابلة الرئيس الإيراني مع كريستيان أمانبور لرفضها ارتداء الحجاب

أعلنت الصحفِيْة البريطانية-الإيرانية كريستيان أمانبور، إلغاء مقابلتها مع الرئيس الإيراني إبراهِيْم رئيسي، والتي كانت مقررة مساء الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فِيْ نيويورك، بعد أن رفضت ارتداء الحجاب.

وكشفت أمانبور التي تعمل مذيعة فِيْ قناة “سي إن إن” الأمريكية، ما حدث لها فِيْ رسالة كتبتها عبر حساباتها على مواقع إعلامية “الاحتجاجات تجتاح إيران والنساء يحرقن الحجاب”، إثر مقتل مهسا. أميني الأسبوع الماضي بعد أن ألقت شرطة الآداب القبض عليه. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن ثمانية على الأقل قتلوا. خططت الليلة الماضية لسؤال الرئيس الإيراني رئيسي عَنّْ كل هذا وأكثر من ذلك بكثير “.

وأضافت الإذاعة البريطانية “كانت هذه هِيْ المقابلة الأولى لرئيس على الأراضي الأمريكية، خلال زيارته لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بعد أسابيع من التخطيط وثماني ساعات من التحضير من معدات الترجمة والأضواء والكاميرات، كنا جاهزين. لكن ليس هناك ما يشير إلَّى الرئيس، مديري.

وتابع “بعد أكثر من 40 دقيقة من المقابلة، جاء مساعد للرئيس الإيراني واقترح أن أرتدي الحجاب خلال المقابلة” احتراما لشهري محرم وصفار، لكنني رفضت بأدب “. نحن فِيْ نيويورك، حيث لا يوجد قانون أو تقليد بخصوص الحجاب “.

وأشار إلَّى أنه أخبر أحد مساعديه الرئيسيين أن أيا من رؤساء إيران السابقين لم يطلب منه أن يفعل ذلك عَنّْدما التقيا خارج إيران.

لكن مساعد الرئيس الإيراني لأمانبور أصر على عدم إجراء المقابلة إلا إذا كانت ترتدي الحجاب، واصفا إياها بـ “قضية احترام”، لا سيما فِيْ ظل “الوضع فِيْ إيران”، فِيْ إشارة إلَّى الاحتجاجات المستمرة.

وقال الصحفِيْ البريطاني “كررت أنني لا أستطيع الموافقة على هذا الوضع غير المسبوق وغير المتوقع”. لم تتم المقابلة. مع استمرار الاحتجاجات فِيْ إيران وقتل الناس، كان من الممكن التحدث إلَّى الرئيس رئيسي “.

كانت النساء فِيْ طليعة الاحتجاجات التي انتشرت فِيْ جميع أنحاء إيران منذ الأسبوع الماضي، بعد وفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا.

وانتهى الأمر بالشابة التي رافقها شقيقها بالقرب من محطة مترو خلال رحلة عائلية إلَّى العاصمة طهران، متوفاة فِيْ الحجز، وتشير التقارير إلَّى أنها تعرضت للتعذيب.

تم القبض على مها لارتدائها الحجاب “بشكل غير صحيح” خلافا للعرف السائد هناك، وهذا يعتبر مخالف للقانون.