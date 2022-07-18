إلكترونياً.. نظام التسجيل الالكتروني جامعة البلقاء التطبيقية bau.edu.jo وأهم التخصصات والكليات التي تقدمها الجامعة

نظام التسجيل الإلكتروني بجامعة البلقاء التطبيقيةورَابِطْ التسجيل فِيْ جامعة البلقاء التطبيقية، وكيفِيْة الالتحاق بالمدرسة الجامعية بطريقة إلكترونية سهلة، مما جعل التعلم الإلكتروني متاحًا على مجموعة متنوعة من المواقع الإلكترونية، حيث توفر الجامعة كافة وسائل التعاون التي توفر للطلاب والطالبات. مساعدي التدريس بما يبحثون عنه، سواء فِيْ التسجيل أو فِيْ الاستفادة من البرامج التعليمية.

جامعة البلقاء التطبيقية

هِيْ جامعة أردنية تأسست فِيْ 22 آب 1996 ومقرها مدينة السلط. بدأ التعليم الجامعي فِيْ عام 1997/1998 بقيادة الدكتور أحمد العجلوني حيث تخصصت الجامعة فِيْ تعليم العلوم كَمْا يوجد العديد من الكليات فِيْ المحافظات الأربع والعشرين.

رَابِطْ التسجيل الإلكتروني فِيْ جامعة البلقاء التطبيقية

قامت جامعة البلقاء بتمكين التسجيل الإلكتروني لطلبة الجامعة، حيث تهدف الجامعة إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية وتسهِيْل معاملات الطلاب وتوفِيْر الوقت والجهد، وحيث يمكن للطلاب الوصول إلى رَابِطْ التسجيل “الموقع الرسمي لجامعة البلقاءاتبع التعليمات لإكَمْال عملية التسجيل.

إجراءات التسجيل عبر الإنترنت فِيْ جامعة البلقاء

يمكنك التسجيل فِيْ كلية البلقاء الجامعية عن طريق تسجيل الدخول إلى نظام التسجيل الإلكتروني بالجامعة والذي يتطلب التسجيل، واتباع الخطوات التالية

اشتراك الموقع الرسمي لجامعة البلقاء.

أدخل رقم الطالب الجامعي.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك واضغط على Enter.

سيتم فتح صفحة جديدة بتاريخ بدء التسجيل، حيث تحتاج إلى النقر فوق رمز “تسجيل”.

بعد ذلك، سيتم عرض معلومات الطالب فِيْ الأعلى وسيتم عرض أسماء الدورات التي يمكن تسجيلها فِيْ الأسفل.

انقر فوق رمز الإضافة بجوار القسم المطلوب لتسجيل القسم.

بمجرد التسجيل، ستظهر لك خيارات أخرى لإضافة محتوى.

بمجرد إضافة جميع المستندات، يمكنك النقر فوق رمز التثبيت بعد ذلك يمكنك تثبيته مرة واحدة فقط للتسجيل ومرات عديدة للرفض أو الإضافة.

شُروطْ القبول بجامعة البلقاء التطبيقية

تحدد جامعة البلقاء التطبيقية الشُروطْ التي يجب على الطلاب إتباعها للالتحاق بدورة خاصة بالجامعة، وتكون الشُروطْ كالتالي

سبق للطلاب غير المسجلين التسجيل وحصلوا على درجة البكالوريوس، ولا يلزم تسجيل المواد فِيْ نموذج التقييم، ولم يتم الحصول على أي درجة.

استبعاد العناصر الفاشلة أو المتروكة أو المسترجعة.

عدم التسجيل قبل استكَمْال المقررات المحددة فِيْ الخطة الدراسية للطالب.

رؤية جامعة البلقاء التطبيقية

رؤية جامعة البلقاء كَمْا يلي

خلق فرص للحصول على تعليم جامعي جيد.

الانخراط فِيْ تدريب الكوادر البشرية على مستوى الجامعة والثانوية.

التفاني فِيْ القياس التطبيقي فِيْ جميع البرامج والمستويات الأكاديمية التي تقدمها الجامعة.

الاستثمار فِيْ الأنشطة البحثية فِيْ تنمية المجتمع وتنميته.

تعمل على تطوير قوة عاملة ذات مهارات عالية فِيْ جميع المجالات لتنشيط المجتمع وتنميته.

أنت تقوم بإعداد جيل مثقف قادر على مواجهة متطلبات المراحَلْ المستقبلية بثقة.

نظام التعليم فِيْ جامعة البلقاء التطبيقية

تطبق جامعة البلقاء التطبيقية وجامعاتها المختلفة أنظمة محددة مثل

تطبيق نظام التعلم الفصلي وفق نظام الوحدات الزمنية.

تشمل الجامعات درجات الزمالة والبكالوريوس والدبلومات العليا والماجستير وغيرها فِيْ مختلف المجالات المعترف بها من قبل مجلس التعليم العالي الأردني واتحاد الجامعات العربية والجامعات الدولية وجميع المؤسسات الأكاديمية المحَلْية والدولية.

تعمل الجامعة منذ نشأتها على تنشيط مرافقها وإمكانياتها وإثراء التجربة العلمية والفكرية لطلابها وتخدم جميع التخصصات والتخصصات.

نعمل باستمرار على تطوير برامجك وتخصصاتك.

تنفِيْذ برامج وتخصصات جديدة استجابة للتغيرات العلمية والأكاديمية.

خلق وَظْائِفْ وجامعات جديدة لتلبية الاحتياجات المختلفة فِيْ مجالات العلوم والتنمية.

تخصصات جامعة البلقاء التطبيقية ودرجات البكالوريوس

اعتمدت جامعة البلقاء نظامًا تعليميًا فصليًا يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، حيث تمنح الإدارة الأكاديمية أيضًا درجات علمية فِيْ مجموعة متنوعة من التخصصات المعترف بها، وهذه الدرجات هِيْ

معلمون.

BSC.

متوسط ​​الدرجة الجامعية.

الدبلوم المهني العام.

كليات جامعة البلقاء التطبيقية

تتكون جامعة البلقاء من 24 كلية منتشرة فِيْ أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية وهذه الكليات هِيْ

كلية الهندسة تقع فِيْ جامعة تشو فِيْ السلط، حاصلة على درجة البكالوريوس فِيْ مجالات التخصص التالية

تكنولوجيا المعلومات أو مهندس الكَمْبيوتر. مهندس نظم الحاسوب. هندسة المواد. الهندسة المدنية. صناعة الطاقة الكهربائية. هندسة معمارية. الهندسة الطبوغرافِيْة والجيوماتيكية.

كلية الأمير عبدالله بن غازي لتكنولوجيا المعلومات تقع فِيْ جامعة السلط، حاصلة على درجة البكالوريوس فِيْ مجالات التخصص التالية

نظام المعلومات الحاسوبية. الحوسبة هندسة البرمجيات. الرسوم البيانية والرسوم المتحركة. المعلومات والأمن السيبراني.

مدرسة الطب يصدر هذا القسم شهادة الطب البشري للطلاب.

كلية إدارة الأعمالمقرها فِيْ جامعة البلقاء التطبيقية، وتعمل على تحديث كل ما يتعلق بالاقتصاد والعلوم المالية المختلفة.

جامعة التكنولوجيا الزراعية جزء من جامعة البلقاء التطبيقية فِيْ السلط، ويغطي تطوير جميع التخصصات المتعلقة بدراسة الزراعة والتقنيات ذات الصلة، وهذا يشمل مختلف التخصصات –

إنتاج النبات ووقايته. الموارد المائية والإدارة البيئية. التغذية وصناعة المواد الغذائية. التكنولوجيا الحيوية. التكنولوجيا الحيوية الزراعية. كلية العلوم. كلية العلوم الإنسانية. كلية تقنية. المدرسة العليا.

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