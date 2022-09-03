إلهام الفضالة بقِصَّة شعر جديدة بعدما رأت المهدي المنتظر.. وهِيْا الشعيبي تسخر

ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بـ “إطلالة” جديدة، قصّت فِيْها شعرها، بأسلوب “على جارسون”، وصبغته باللون البني الغامق.

ونشر الفضالة مقطع فِيْديو قصيرًا عبر حسابه على “إنستجرام”، ظهر فِيْه وهُو يتفقد قِصَّة شعره الجديدة، ليعود إلَّى إطلالته القديمة، وأرفق الفِيْديو بالتعليق “عدت إلَّى الخير”. الوقت وقطع الصبي مرة أخرى.

ظل الشعر القصير لإلهام الفضالة متناسقًا منذ بداية مشواره الفني، وفِيْ الطائفة المحلية يطلق عليه “بوي” أي “الصبي”، لأن قص الشعر بهذا الطول كان سمة شائعة بين الرجال حصريًا فِيْ وقت مبكر. .

حافظت الفنانة الكويتية على لون شعرها الداكن لفترة طويلة من حياتها، لكنها عززته بوصلات الشعر، على مدى السنوات العديدة الماضية بعد خضوعها لعملية تصغير المعدة، حيث فقدت وزنها الزائد بشكل ملحوظ.

وأكدت أن شعرها كان هشًا ومتساقطًا، ويحتاج إلَّى إعادة ترميمه، الأمر الذي يتطلب تقصيره حتى ينمو بشكل صحيح.

وثقت الفنانة الكويتية رد فعل زوجها الفنان شهاب جوهر على إطلالتها الجديدة عبر حسابها على “سناب شات”، مشيرة إلَّى أن زوجها هُو من دفعها لفعل ذلك، قائلا “منذ عام كان يتوق لقِصَّة الصبي، وإذا لم يكن شعري متعبًا، لقد كنت أكثر من تقصرينه، كل هذا يمزقه “.

وقالت إلهام الفضالة لزوجها “ما رأيك بها وكَمْ شهر وكَمْ مدتها”، فرد عليها شهاب جوهر “لا يليق بك”.

هِيْا الشعيبي يسخر

فِيْ خطوة مفاجئة، سخرت الفنانة الكويتية هِيْا الشعيبي من قِصَّة شعر إلهام الفضالة، عبر مقطع فِيْديو على “سناب شات”، قائلة ساخرة “حلوة يا فتى فِيْ الصيف ولكن الشتاء هُو قاب قوسين أو أدنى”.

ووثقت الشعيبي زيارتها للصالون لإنجاز بعض الأعمال على شعرها، بشكل ساخر، إذ رأى المتابعون رد فعلها على أنه اتهام للفنانة إلهام الفضالة بتقليد قِصَّة شعرها.

إلهام الفضالة ترى المهدي المنتظر فِيْ المنام

من جهة أخرى، أثارت الفنانة إلهام الفضالة جدلا كبيرا، بعد أن تحدثت عَنّْ رؤيتها لـ “المهدي المنتظر” فِيْ حلمها، معبرة عَنّْ سعادتها الكبيرة بهذه الرؤية.

وقال فِيْ مقطع فِيْديو نشره على حساباته فِيْ مواقع إعلامية “حلمت أنني أصلي، وكان أمامي جالسًا على كرسي يصلي، والواقف هُو المهدي المنتظر، أنا رأى ظهره وهُو جالس فِيْ الصلاة مرتديًا ثوبه الأخضر الجميل الثقيل والمنقوش عليه، ومكتوب عليه، ومكتوب فِيْ كَمْ هُو المهدي المنتظر.

وأشارت الفضالة إلَّى أنها كانت رؤية وليست حلما، وكانت ترقد نائمة وتصرخ فِيْ نفس الوقت، وفجأة استيقظت من حلمها، موضحة “استيقظت، كان جسدي يرتجف ويرتجف”.