إلهام الفضالة ترد على هِيْا الشعيبي بعد اتهامها “بقطع رزقها”

ردت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على اقتراحات من مواطنتها الفنانة هِيْا الشعيبي، بأنها تسببت فِيْ “قطع رزقها”، وأكدت الأخيرة أنها لن تسامح الفضالة على ذلك.

وقال الفضالة فِيْ مقطع فِيْديو نشره على حسابه على سناب شات “يقولون دائما أن الجهل مشكلة، إنها مشكلة حقيقية، لأنك تقع فِيْ حفرة، ومن يسحب نفسه بكلامه يسقط أيضا”. . “

وأضاف “الخلاص، ارحم والدة من أتى بك. فكر فِيْ ذكرى حلوة، طيبة، شيء جميل وحلو بيننا، عيب عيب، كل واحد يتعامل مع أصله”.

وتابعت إلهام الفضالة فِيْ تلميح إلَّى حديث الشعيبي عَنّْها بشكل غير مباشر بقولها “أستطيع أن أطلق النار على بعض الناس ولكن هذا ليس أسلوبي ولا أخلاقي ولا صلاة ولا صفِيْ ولا صفِيْ ولا تعاملاتي”. مع الناس.

وأضاف “أتذكر دائمًا شيئًا واحدًا، أن من يتماشى مع الخير يرى الخير ويتجنب المشاكل، لا يوجد شيء سلبي أو سلبي، ما هُو كل يومين نحن مشاكل، كل الأكاذيب وافتراءات ما قف”.

وأشارت إلَّى “ارحموا من فِيْ الأرض، وسوف يرحمكَمْ من فِيْ الجنة. ارحموا أنفسكَمْ قبل أن ترحموا الناس. الخلاص هُو الطاقة التي لم تخلص!” أفرغت ! ولا قوة إلا بالله “.

واختتمت الفنانة مقطع الفِيْديو بإرسال رسالة إلَّى هِيْا الشعيبي بشكل غير مباشر قائلة “انظر إلَّى نفسك واعمل عليها وتطور منك وتذكر مواقف زينة معي واحترمها، تذكر أن تعيش وتخرج، تقدر النعمة والعيش والملح والجمال “.

جاء ذلك بعد خروج هِيْا الشعيبي فِيْ مقطع فِيْديو أعلنت فِيْه أنها “ستسامح كثيرين بمناسبة عيد الأضحى حتى ترضى”.

لكنه شدد على أنه “رغم أنه يغفر للكثير من الناس، إلا أنه لن يغفر لمن قطع رزقه وكذب عليه وخونه”، على حد قوله.

وأوضح الشعيبي فِيْ مقطع عبر حسابه الخاص على سناب شات “الذي عليها الليلة يقول الله يغفر لما سبق والمغفرة كريمة ونغفر لكثير من الناس لأن ربنا يهدينا لكن هناك أناس لا يستطيعون مسامحتهم”. . التي كذبت ومن خان هؤلاء الناس يصعب مسامحتهم “.

وأضاف “كنتم تسكنون أهل الخير والمحبة والقلب الأبيض. أنت لا تعلم أنك عاشت مع عدوك اللدود الذي قطع رزق أطفالنا الذي كذب على من وصل إلَّى الناس بكلمات خاطئة. التي سيحاسبك الرب عليها “.

يشار إلَّى أن الفنانتين هِيْا الشعيبي وإلهام الفضالة تربطهما صداقة طويلة، قبل أن تتصاعد الأزمة بينهما وانقطعت العلاقات منذ إعلان الفضالة زواجه من الفنانة شهاب جوهر.

ولجأت إلهام حينها إلَّى مقاضاة هِيْا الشعيبي، التي أعلنت فِيْ يوليو 2022 أنها توجهت للمحكَمْة ورفعت دعاوى قضائية ضد 3 مشاهِيْر قالت إنهم أساءوا إليها منذ إعلان زواجها من الفنانة شهاب جوهر.

وأشارت إلهام الفضالة حينها إلَّى أنها عهدت إلَّى المحامية مريم البحر بمقاضاة من أساءوا إليها. عَنّْ “الاستفزازات” التي حدثت من بعض المشاهِيْر فِيْ “الإعلام”، وكذلك لبعض الحسابات المسيئة التي روجت للانتهاكات ضده.