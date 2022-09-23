إلهام الفضالة ترفع دعوى قضائية جديدة ضد هِيْا الشعيبي

أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، أنها تتوجه مرة أخرى إلَّى القضاء لتقديم قضية ضد مواطنتها الفنانة هِيْا الشعيبي، بعد اشتداد الخلافات بينهما قبل أيام، بعد أن ألمحت هِيْا بأن إلهام هِيْ صاحبة البلاغ. سبب أزمته مع السعودية.

وأكدت الفضالة أن محاميها بدأ فِيْ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هِيْا الشعيبي، مشيرة إلَّى أنه “بإحالتها للقضاء انتهى الأمر بالنسبة لها”.

وقالت الفضالة فِيْ مقطع فِيْديو نشرته على حسابها على “سناب شات” إنها تتجاهل عمومًا الإساءة الموجهة إليها، لكن ما دفعها للرد على الشعيبي هُو إساءة استخدامها لأحد معارفها، بعد أن وصفها بـ “غريبة”.

وأوضحت الفضالة أن المرأة التي وصفتها الشعيبي بـ “الغريب” هِيْ صديقتها ومديرة محلها المحجبات التي أتت لزيارتها من السعودية.

واستنكرت الفنانة الكويتية الوصف قائلة “لكنك تتهم صديقتي التي زارتني وتتهمها بأنها غريبة. لماذا ترتدي الحجاب النقاب تحول إلَّى غراب”.

وأضافت “إذا كنت لا تحترمني وأعلم أنك تحترمني، احترم ضيفك ديرتجي، وهُو أمر غريب وغريب ومهِيْن لها ورائحة ديرها، على الأقل احترمها، لكن فقط حلال”. كَمْا طلب منها أن تتسامح مع أخطائها بدلاً من توجيه أصابع الاتهام إلَّى الآخرين والافتراء عليهم.

واعتذرت إلهام فِيْ الفِيْديو عَنّْ “انزعاجها” بعد ردها على ما وصفه بأنه إهانة من مواطنتها الفنانة هِيْا الشعيبي.

جاء ذلك بعد أن جددت إلهام وهِيْا خلافاتهما فور دخول الأخيرة إلَّى السعودية، مما يشير إلَّى أن هناك من هُو سبب إبعادها عَنّْ جمهُورها السعودي وخلق مشاكل منعتها من دخول المملكة، فِيْ إشارة إلَّى إلهام. .

وقالت الشعيبي إنها تلقت كلمات مسيئة من أحد الشخصيات، لكنها اضطرت إلَّى الصمت فقط بناء على طلب محاميها، مؤكدة أنها لن تتلقى نصيحة من الفضالة، لكن كل ما تلقته منه هُو الشتائم والافتراء.

لم تكتف الشعيبي هنا بل هددت الفضالة برسائل صوتية تثبت أنه أساء إليها، مشيرة إلَّى أنها غير ملزمة بنشر الأدلة فِيْ الوقت الحالي قائلة “لقد أخطأت، ولم أنصح”. … أنا أستقيم. “

وأكدت هِيْا أن شهادتها ستخرج فِيْ برنامج قوي، على حد تعبيرها، قائلة “ولدي هذا، والله لن يخرج إلا ببرنامج قوي، لولا ذلك دعَنّْي أسمع ما أقول، على طول وطولك “.

من جهتها، فاجأت الفنانة هِيْا الشعيبي متابعيها بتوثيق لحظة وصولها للسعودية، للاحتفال مع السعوديين بعيدهم الوطني.

شارك الشعيبي مقطع فِيْديو على سناب شات من داخل سيارته قال فِيْه “يا أهل السعودية يا أهل السعودية وأهلي وأهلي وإخوتي جاؤوا إليكَمْ، ويكفِيْ الله لمن آذاني و. كانوا سبب ترحيلي.