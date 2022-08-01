إلهام الفضالة وزهرة عرفات تنهِيْان خلافهما القلوب تصافت(فِيْديو)

أنهت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، والبحرينية زهرة عرفات، خلافًا استمر عامين بينهما، بحسب مقطع فِيْديو نشرته الأولى عبر أحد حساباتهما على “السوشيال ميديا”.

وفاجأ الفضالة الجمهُور بظهُوره فِيْ الفِيْديو إلَّى جانب النجمة البحرينية بقوله “انظروا معي .. الله جميل دائما”، فرد عليه عرفات “يقولون صدفة واحدة خير من ألف تمرة .. هل القلوب متحدة

وأكدت إلهام صفاء قلبها تجاه زميلتها البحرينية، قائلة “كانت قلبي”، مما أسعد جمهُور النجمتين اللتين عبرتا عَنّْ ذلك فِيْ التعليقات على الفِيْديو المنتشر على نطاق واسع.

ومن التعليقات فِيْ هذا السياق “قلوب المرأة البحرينية طيبة وبيضاء وتسامح بسرعة حبيبي لها”، “قلب زهرة عرفات أبيض كالثلج”، “زهرة لأنها غاية فِيْ الأناقة والطيبة”.، ويؤثر عليك وعلى هِيْ “.

ولم يستثن الأمر من بعض التعليقات السلبية التي اتهمت إلهام الفضالة بمحاولة كسب المشاهِيْر والحفاظ على علاقة جيدة مع الجميع، بعد أزماتها مع هِيْا الشعيبي.

وعلق المستخدمون “الإلهام يبحث عَنّْ كل الفنانين من حولها ويفوز بهم، أعتذر من الله”. “ذات القلب الأبيض هِيْ زهرة عرفات ولكن … بصراحة”.

بدأ القطيعة بين النجمتين فِيْ سياق قضية “غسيل الأموال” الشهِيْرة فِيْ الكويت، حيث علقت زهرة عرفات وقتها بأن العائد المادي للفن بسيط ولا يعطي العامل فرصة لبناء ثروة. ، التي تسببت فِيْ الفضيلة، وكان اسمها على قائمة المشاهِيْر المتورطين فِيْ القضية.

وعلق أحد مستخدمي Instagram على فِيْديو المصالحة بين النجمتين “النفاق فِيْ أفضل حالاته.

يشار إلَّى أن آخر أعمال النجمة الكويتية إلهام الفضالة كان الموسم الثاني من مسلسل “أمينة حاف” الذي شاركت فِيْه، برفقة الممثل شهاب جوهر ومجموعة من نجوم الفن الخليجيين جاسم الجطيلي وإخراجها. حسين الحلبي.