إلهام الفضالة وشهاب جوهر يحتفلان بذكرى زواجهما فِيْ روما.. ويتبادلان الهدايا

اختارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة وزوجها الممثل شهاب جوهر العاصمة الإيطالية روما للاحتفال بعيد زواجهما الأول.

ووثقت الفضالة صورة مع زوجها فِيْ احتفالهما الأول بعيد زواجهما فِيْ روما وكتبت “7/7 أول زواج لنا. و الدنيا لم تتزين الا بحبك … واحتوائك وحنانك … انت رباط الكبرياء … وابتسامة القلب والروح … فِيْك رأيت جمال الحياة. .. ومعك آمالي تحققت .. أعطيتني حبيبًا وصديقًا ودعمًا يا زوجي العزيز.

من جهتها، نشرت شهاب جوهر الصورة نفسها وكتبت “عام سعيد يا حبيبي، أطيب قلب فِيْ العالم”.

كَمْا أهدى جوهر إلهام الفضالة هدية بهذه المناسبة، والتي كانت عبارة عَنّْ خاتم ماركة “كارتييه”، وطلب الممثل الكويتي من زوجته مساعدته فِيْ ارتدائه، وشكرته على هذه الهدية.

أما الفنانة الكويتية فقد قدمت لزوجها أغنية سجلتها خصيصا لهما لهذه المناسبة.

احتفلت إلهام الفضالة بزواجها من شهاب الجوهر فِيْ يوليو 2022، حيث نشرت صورة لها على موقع تصوير مسلسل “أمينة حاف”، عبر حسابها على إنستجرام، وأكدت أنها تزوجته الفنانة الكويتية.

وعلقت الفضالة على صورة لها بفستان الزفاف من مشاهد زواجها بمسلسل “أمينة حاف” قائلة “الحمد لله ربنا يرحمنا … عقد زواجي مع شهاب”. جوهر “.

كَمْا تحدثت الفنانة الكويتية حينها عَنّْ اللبس الذي حدث حول سبب طلاقها من زوجها السابق وإخفاء خبر علاقتها بشهاب جوهر. لا أتحدث عَنّْ طلاقي أو سبب طلاقي أو الحياة المأساوية التي عشتها، كنت صبورة وصبورة، جاء اليوم الذي اتخذت فِيْه القرار الصائب لحماية بناتي.

كَمْا ظهرت فِيْ الفِيْديو شهاب جوهر، التي كشفت تفاصيل علاقتهما، قائلة إنها سمعت خلال إحدى حفلات التكريم نبأ الانفصال عَنّْ إلهام الفضالة، ودعوتها لتأكيد ذلك. وأشارت إلَّى أنهما تزوجا رسميا فِيْ يونيو الماضي.