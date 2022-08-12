إلهام شاهِيْن برفقة جورج وسوف حمدلله على سلامة سلطان الطرب

أعربت الفنانة المصرية إلهام شاهِيْن، عَنّْ تطلعها لصورتها مع سلطان الطرب جورج وسوف، أثناء تواجدهما فِيْ العاصمة الأردنية عمان، على هامش مهرجان الفحيص فِيْ دورته الثلاثين التي ستقام فِيْ 10 أغسطس الجاري. حتى 17 من هذا العام.

تعد مشاركة جورج وسوف فِيْ مهرجان الفحيص أول ظهُور له فِيْ مناسبة عامة، حيث أقام حفلاً جماهِيْريًا وسط تفاعل لا مثيل له من الجمهُور، إثر أزمته الصحية الأخيرة، أثناء خضوعه لعملية جراحية لإزالة اللحمية من الأحبال الصوتية من الأمام.

ونشرت إلهام شاهِيْن جمهُورها ومتابعيها صورتها على إنستجرام مع أبو وديع وعلقت على الصورة قائلة “برز الفنان الكبير جورج وسوف فِيْ حفله الغنائي فِيْ مهرجان الفحيص بالأردن، الحمد لله على سلامة سلطان. الطرب “.

أثارت الصورة التي نشرتها الفنانة المصرية قلقًا على صحة الفنان جورج وسوف، خاصة أنه بدا يعاني من زيادة الوزن، حيث برر البعض أنها طبيعية نتيجة العملية التي أجراها مؤخرًا.

يذكر أن إدارة المهرجان كرمت إلهام شاهِيْن فِيْ حفل الافتتاح تقديرا لمسيرتها الفنية المليئة بالعديد من الأعمال المتميزة، وجاء هذا التكريم بعد أيام من تكريمها فِيْ ختام مهرجان الفِيْلم الدولي فِيْ مدينة المغرب. فاس.

ونشرت شاهِيْن صور تكريمها عبر حسابها على انستجرام وعلقت عليها قائلة “شكراً للمملكة الأردنية الهاشمية على تكريمي فِيْ مهرجان الفحيص للثقافة والفنون. شكراً للوزير نايف الفايز ووزير السياحة والفنون”. الآثار والقيادة … احترامي وتقديري ”.

وشهد المهرجان تكريم الفنانة اللبنانية تكلا شمعون والكاتبة الكويتية بسمة العَنّْزي والشاعر أحمد الشهاوي، بالإضافة إلَّى تكريم إلهام شاهِيْن. وقد أقامت فرقة جامعة الاستقلال للفنون الشعبية الفلسطينية حفل الافتتاح. بالإضافة إلَّى فرقة الأوبرا المصرية للموسيقى العربية إخراج المايسترو علاء عبد السلام.

يتضمن البرنامج الفني لمهرجان الفحيص فِيْ دورته الثلاثين التي انطلقت الأربعاء الماضي، سلسلة من الحفلات ضمن فعالياته، من بينها حفل جورج وسوف الذي أقيم الليلة الماضية، حفل الفنان اللبناني راغب علامة، المطرب الأردني. ديانا كرزون والفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة.