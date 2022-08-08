إلهام شاهِيْن تعلق على حضورها حفل آمال ماهر وغياب ونجوم الفن

حسمت الفنانة المصرية إلهام شاهِيْن الجدل الذي ثار على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حضورها حفل مواطنتها الفنانة أمل ماهر بالساحل الشمالي، فِيْ ظل غياب عدد كبير من نجوم حفلة أمل الفنية بعد. غياب طويل.

وأشاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجرأة إلهام شاهِيْن، على حضورها الحفل، وأنه لم يعتبر وجود اهتمامات بالفن، على عكس بعض الفنانين الذين لم يدعموا آمال ماهر فِيْ هذا الحفل، فِيْما تحدث البعض عَنّْ قبول ماهر. . ينتظر عقد احتكار تسبب فِيْ زواله.

وعليه، قالت إلهام شاهِيْن، فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم”، إن الفنانين الذين لم يحضروا الحفل ربما لم يكونوا على الساحل الشمالي وقتها، إذ إن بعض الفنانين لا يحبون التواجد فِيْ الأماكن المزدحمة بسبب التواجد. . من الجمهُور، علق على الأرجح أن أمل ماهر لا تتعرض للخيانة من قبل الفنانين، كَمْا يشاع.

وتابعت إلهام شاهِيْن ربما لم يدع أحد الفنانين إلَّى البلاد. من قال إنهم خذلوها وهم ضدها لم يقل أي من الفنانين أن … وسائل التواصل الاجتماعي ليست معيارًا، ومن عليها، وسؤالي لهم هُو من أنتم من هم جميع الحفلات التي يوجد فِيْها مطرب يذهب إليه كل الفنانين.

وأوضحت إلهام شاهِيْن، عَنّْد حديثها عَنّْ حفل أمل ماهر، خاصة أنه يأتي بعد غياب طويل لها وكذلك أزمتها الشخصية، وقالت “أعَنّْي الفنانين لم يذهبوا، يجب على الفنانين حضور كل المطربين. “. حفلات موسيقية، وان كانت أمل غابت وأزمة، ولهذا دخلت الموضوع، فمن الطبيعي غادر ومن لم يكن

وحول حضورها حفل امال ماهر قالت انها حضرت الحفل لانها تحب صوت امال وقوتها كثيرا مشيرة الى ان صوتها رائع وجميل مضيفة “حزنت لسماع صوت فِيْها هل هُو نشوة حقيقية والحَقيْقَة أنه اختار أغاني حلوة جدا وكان سعيدا عَنّْدما غنى أم كلثوم وردة ونجاة وعبد الحليم حافظ والحَقيْقَة “. اختياراته جيدة جدا وأنا أحب صوته “.

تحدثت إلهام شاهِيْن عَنّْ الذكرى الأولى لرحيل الفنانة المصرية الكبيرة دلال عبد العزيز قائلة “الله يجعل دنيا وإيمي ويشعران بوجودهما لأنهما استجابا لكل احتياجاتنا. .. دلال بالنسبة لي حالة خاصة جدًا، فقد كانت جذعًا من ستة مع زيادة، أي أنها موجودة فِيْ كل حاجة إذا “فِيْ جنازة أو شخص فِيْ خطر، كانت هِيْ التي جمعتنا معًا. “

ووصفت إلهام شاهِيْن دلال عبد العزيز بأنها “الأم الحانية للجميع”، وعلقت قائلة “إنها لم تكن راضية عَنّْ دورها كفنانة فقط، بل كانت فِيْ جميع المناسبات فِيْ وسط النجوم سواء فِيْ حزن أو ألم أو فرح … مكانه يشاء. فضل فِيْ قلوبنا “. وأضاف أن دلال على المستوى كانت تقنية قوية وأعماله تتحدث عَنّْها وشبهه لا يموت لأن أعماله موجودة وسيستمر رؤيتها لأجيال.