إلهام شاهِيْن تغني وتتمايل على اليخت خلال رحلة صيد مع وهالة سرحان

وثّقت القناة المصرية، هالة سرحان، مقطع فِيْديو غنت فِيْه الفنانة إلهام شاهِيْن أغنية “عيون القلب” للفنانة المصرية نجاة الصغير، تتمايل مع كلمات الأغنية.

وعلق سرحان “بعد إنقاذ حياة السمكة، كانت الحلقة الأخيرة نهاية سعيدة للغاية. وبدأت سعادة إلهام بصوت نجاة الجميل”.

جاء هذا الجو خلال رحلة صيد خلال إجازته الصيفِيْة على الساحل الشمالي لمصر.

وفِيْ صورة أخرى نشرتها الإعلامية المصرية، ظهرت إلهام شاهِيْن وهِيْ تحتفل بعودة سمكة صغيرة إلَّى البحر مرة أخرى بعد صيدها.

وعلقت هالة سرحان بقولها “إلهام شاهِيْن، بصنارة الصيد البحري النفِيْسة فِيْ مرسى مراسي البادي، جعلت من الصعب على الأسماك العودة إلَّى البحر على الفور”.

فِيْ سياق آخر ؛ أرسل شاهِيْن رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب ونشرت صورة للأخيرة عبر حسابها على إنستجرام قائلة لها “شيرين لديها أحلى القلوب وأجمل صوت. كنت رائعة بقرطاج مشعة وروحك الصادقة الحلوة صادقة. طاقة إيجابية جميلة. ربنا يحميك من كل شر ومن نجاح إلَّى نجاح. دائما. “

أغلقت الفنانة إلهام شاهِيْن وظيفة “التعليقات” متوقعة تلقي انتقادات أو تعليقات سلبية.

وكانت إلهام قد أكدت قبل أيام أنها تكره “مواقع التواصل الاجتماعي” رغم إيمانها بأهمية شبكات التواصل الاجتماعي لعمل الفنانة، مشيرة إلَّى أن جوانبها السلبية أكثر من إيجابية وأنها أصبحت مصدر دخل للأشخاص الذين لا يجدون أنفسهم. القيمة التي وصفتها بأنها مضيعة للوقت.

قالت فِيْ تصريحات متلفزة أصبحت الشبكات الاجتماعية طريقة حياة للأشخاص الذين ليس لديهم أهمية أو قيمة فِيْ المجتمع فِيْ وقت كان من الضروري الاستفادة منها لرؤية كل ما هُو جديد فِيْ العالم لمواكبة الحياة العصرية والتعلم منها. “.

وأضافت الممثلة المصرية “الناس لا يهتمون بالأمور الثقافِيْة أو العلمية، لكن الناس يهتمون بالأمور الخاصة، ومن يهاجم الآخرين .. أرى أن هذا الهراء قد ظهر”.

وكشفت الفنانة، التي تم تكريمها فِيْ مهرجان الفحيص بالأردن قبل أيام، “إنها لا تستند إلَّى حساباتها الخاصة، لكن هناك شخص مسؤول يشرف عليها. هُو الشخص الذي يتابع التعليقات. وكل ما يعود عليها وينشر التدوينات “.