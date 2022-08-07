إلهام شاهِيْن تكسر طبقا على رأس شقيقها.. وترقص الزوربا

تستمتع الفنانة المصرية إلهام شاهِيْن بأجواء شاطئ البحر فِيْ العلمين برفقة شقيقها أمير ومحمود، وتوثق العديد من اللقطات أثناء استمتاعهم بوقتهم خلال إجازتهم الصيفِيْة.

وأوردت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فِيْديو يظهر إلهام شاهِيْن وهِيْ تضرب شقيقها الفنان المصري أمير شاهِيْن على رأسه بلوحة بيضاء فِيْ مطعم يوناني، ورغم محاولاته التملص من يديه وإبعادها عَنّْه، أصر على ضربه بشكل متكرر لتدمير اللوحة.

ونشر أمير الفِيْديو عبر خاصية Instagram Story وأرفقه بالتعليق “يا عقلي”.

يعد كسر الأطباق البيضاء أحد تقاليد ثقافة تذوق الطعام اليونانية ؛ الذي يهدف إلَّى استحضار أجواء الفرح والمرح ؛ هذا يعَنّْي أن إلهام وأخيه تربطهما علاقة جيدة للغاية ولم يكن هناك قتال بينهما.

وفِيْ فِيْديو آخر، انضمت إلهام إلَّى طاقم المطعم فِيْ أداء رقِصَّة “الزوربا” اليونانية، مقلدةً طاقم المطعم بحركات رقصها.

لإطلالتها، اختارت إلهام فستانًا ورديًا قصيرًا، بأكَمْام منفوخة وتنورة منفوشة، بينما كانت خصلات شعرها القصيرة تتساقط على جانبي كتفها.

ونشرت إلهام لاحقا مع متابعيها مقطع فِيْديو لها وهِيْ على الحافة متمايلة ودوارة بفستان تركواز متدفق، مصحوبة بأغنية الفنانة الراحلة نجاة الصغير، “أحب البحر”.

كَمْا نشر سلسلة صور لنفسه عبر حسابه على انستجرام، معربا عَنّْ سعادته بإجازته ومشيد بجمال وسحر المكان وتناول المطاعم، وكتب “مصر جميلة جدا. المناطق … أناقة ورقي و … الجمال … حقا مكان جميل … والمطاعم كلها أحلى من البعض … أنت محتار أن تأكل فِيْ أي مكان أو أين… عمار، مصر، أنت أجمل بلد فِيْ العالم … ومبروك على هذا المكان الرائع .. مصر كل يوم جديد.”

الجدير بالذكر أن الفنان كان حاضرا فِيْ حفل النجم العراقي كاظم الساهر، والذي شهد إقبالا كبيرا، حيث قدم العديد من أغانيه المتميزة، بعد غياب دام 13 عاما.

ونشر شاهِيْن فِيْديو للحفل وعلق قائلا “أهلا وسهلا بالفنان الرائع كاظم الساهر فِيْ مصر. نستمتع بفنك الأصلي .. كاظم. الكلمات والألحان والأداء رائع”.