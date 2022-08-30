إلهام شاهِيْن وليلى علوي فِيْ فِيْلم نسائي جديد بعد 26 عاما

يعيد فِيْلم “4 Stats Shaddad”، الذي يتم إعداده حاليًا، الثنائي الذي شكلته ليلى علوي وإلهام شاهِيْن بعد غياب دام 26 عامًا منذ تقديمهما فِيْلم “يا دنيا يا جرامي” عام 1996، بصفته المخرج المصري محمد. ابو. سيف الذي كتب الفِيْلم وأخرجه قال إنه يستعد لتصوير الفِيْلم.

وقال أبو سيف فِيْ تصريح للإعلام إنه يستعد لبدء تصوير الوظيفة فور الانتهاء من تفاصيل سيناريو الفِيْلم، مشيرًا إلَّى أنه أرسل أيضًا سيناريو الفِيْلم إلَّى الممثلتين شيرين رضا وحنان مطاوع، وينتظر موافقتكَمْ. . من العقد.

لا بطولة الرجال

وأكد أبو سيف أن فِيْلم “4 اجلسوا شداد” لن يشمل أي نجمات ذكور. ولأن أحداثها تدور بالكامل حول مشاكل المرأة فِيْ المجتمع، فإنها تركز أيضًا على وجود العديد من المهام فِيْ المجتمع التي تتحمل فِيْها المرأة كل مسؤوليتها.

من جهتها أعربت الفنانة إلهام شاهِيْن عَنّْ سعادتها الكبيرة بالعودة للعمل مع صديقتها المقربة النجمة ليلى علوي، وأوضحت أن الفِيْلم سيتناول قضايا تهم المرأة وتحديدا من يتولى مسؤوليته. الأرواح. وهم يواجهُون العالم بمفردهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الفِيْلم يتناول مشاكل المرأة فِيْ المجتمع، وخاصة المرأة المستقلة، حيث أن 40 فِيْ المائة من الأسر المصرية اليوم تدعمها امرأة تتولى مسؤوليتها وحدها، ويركز العمل على اختفاء دور الرجل فِيْ المجتمع فِيْ كثير من الحالات.

نشاط فني مكثف لإلهام شاهِيْن

كَمْا أوضحت إلهام شاهِيْن فِيْ تصريحات صحفِيْة أنها تستعد لتصوير فِيْلم “بنات صبرة”، بعد إجازتها الصيفِيْة، حيث يتعاون معها عدد كبير من الفنانين منهم هالة صدقي وأحمد وفِيْق وباسم سمرة. .

بالإضافة إلَّى ذلك، تستعد لتقديم الجزء الثاني من الفِيْلم الكوميدي “أمي حامل”، الذي يتناول ما يمكن أن يحدث عَنّْدما تحمل الأم وأطفالها فِيْ الثلاثينيات من العمر، وهُو موضوع مثير للاهتمام يستهُوي مختلف الفئات العمرية. .

تدور أحداث الفِيْلم حول إطار كوميدي تدور أحداثه حول عائلة ليلى علوي المتزوجة من بيومي فؤاد.

يشار إلَّى أن إلهام شاهِيْن حققت نجاحًا كبيرًا فِيْ الموسم الرمضاني الأخير، من خلال مسلسل “بتولو الروح” الذي تعاونت فِيْه مع النجمة منة شلبي.