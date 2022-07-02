إليسا برقِصَّة طريفة وتغازل أحد الحضور “إنت أمور” بحفلها فِيْ الغردقة

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلاً غنائياً فِيْ مدينة الغردقة المصرية ليلة الجمعة، وسط أجواء من الحماس والتفاعل الكبير طغت على الحفل، وقادت الفنانة الصيحة عبر تويتر فِيْ عدة دول عربية، تحت هاشتاغ (إليسا فِيْ الغردقة).

ووثقت الفِيْديوهات مقاطع إليسا وهِيْ تشعر بالإثارة والتفاعل مع الجمهُور على مدار الحفل الذي شهده جمهُور كبير، وقدمت فِيْه مجموعة متميزة من أغانيها المتنوعة.

وسألت إليسا الجمهُور خلال أغنية “هنغني كَمْان وكَمْان” “على شرفك مش أحسن أغنية نزلت بكورونا”، ليجيبها “أيوا، آيوا”.

كَمْا رصدت المقاطع عفوية الفنانة اللبنانية وحيلتها خلال الحفل. فِيْما ظهرت مغنية “من الدقيقة الأولى” بفستان أسود شفاف فِيْ أسفلها.

رقصت إليسا بطريقة مرحة على خشبة المسرح حيث كانت تغازل أحد المعجبين وقالت له “أنت أحلى ما فِيْك” بعد أن خاطبها بكلمات الإعجاب.

وأكثر ما تفاعل معه الجمهُور هُو أغنية “من الدقيقة الأولى” التي قدمها النجم اللبناني مؤخرا مع الفنان المغربي سعد لمجرد وحققت ملايين النسخ.

وكتبت متابعة “إليسا غنت ‘من الدقيقة الأولى’ نفس التسجيل وأحلى لكنها تأتي عبر ‘واو صوتك وشعورك’.

تصدرت النجمة إليسا الصيحة فِيْ مصر ولبنان والجزائر ومختلف الدول العربية تحت هاشتاغ “إليسا فِيْ الغردقة” بآلاف التغريدات من معجبيها ومتابعيها الذين شاركوا صورها وفِيْديوهات الحفل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وسائل الإعلام.

فِيْ غضون؛ تستعد إليسا لإحياء حفل جديد فِيْ قبرص يوم 6 أغسطس، بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الماضية على مستوى الحفل، بما فِيْ ذلك حفل موسم جدة.

ونفت الفنانة تقديم دويتو جديد مع سعد فقط للفترة المقبلة، معتبرة أنها أحببت الثنائي الذي جمعهما، وكذلك حبها الكبير للحفل الذي جمعهما، وأنها ستوافق على أي عمل فني. التي جمعتهم معًا. معا بعد ذلك.

أغنية “من الدقيقة الأولى” من كلمات أمير تيماء وألحان رامي جمال، وهِيْ أول تعاون فني بين إليسا وسعد لمجرد، وحققت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها على موقع يوتيوب، حيث حصلت على قرابة 134 ونصف الشهر. مليون مشاهدة.