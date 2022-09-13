إليسا تتهم زياد برجي وأحمد ماضي بقرصنة “أنا وبس”.. وتوجه لهما تهديدًا

اتهمت الفنانة اللبنانية إليسا زميلها زياد برجي والشاعر أحمد ماضي بقرصنة أغنية “Webtair” وإعادة نشرها بالمخالفة للقانون، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية لوقف انتهاك حقوقها.

كشف المكتب الإعلامي للفنانة إليسا، عَنّْ أنها قدمت عبر ممثلها القانوني المحامي مارك حبكة عدة ات قضائية لحماية حقوقها المنصوص عليها قانونا، فِيْ مواجهة ما وصفته بـ “الانتهاك الصارخ والقرصنة المتعمدة لها”. الحقوق. “الحقوق”. حقوق الملكية الفنية والأدبية التي تخصه فِيْما يتعلق بأغنية “أنا باس” التي تمت قرصنتها وإعادة بثها من قبل زياد برجي وأحمد ماضي.

ويضيف البيان “تنازل زياد برجي وأحمد ماضي عَنّْ كامل حقوقهما المادية الناتجة عَنّْ التنازل سالف الذكر، لكنهما عادوا، فِيْ مخالفة لأبسط القواعد القانونية والأخلاقية، بإعادة نشر الأغنية تحت عَنّْوان” باتبير “، منتهكين الجدار بـ أبسط الأدب لقواعد الفن والأدب المعاملة الأخلاقية خاصة وأن جميع الوثائق يؤكد القانون عدم شرعية وقانونية بث ونشر أغنية “Webtair” التي تعكس صورة مزيفة ومقرصنة للأغنية الرسمية للفنانة إليسا. .

وأكد البيان أن الممثل القانوني المحامي مارك حباكا اتخذ كافة الإجراءات لوقف انتهاك الحقوق المحمية قانونا للفنانة إليسا، خاصة لمحاكَمْة كل من ساهم فِيْ قرصنة وتحويل وتقليد ونشر فِيْلم “آنا ويس”. “. ونشرها بالمخالفة للقانون، بما فِيْ ذلك كاتب وملحن وناشر الأغنية المذكورة، وعَنّْوانها موضوع الأغنية، وبتير وكل من ساهم فِيْ توزيع أو ترويج الأغنية المقرصنة “.

أخيراً؛ وأكد البيان “ثقة الفنانة إليسا بالقضاء اللبناني الذي سيضع حدا لما وصفته بـ” التهرب الأخلاقي والفني والمعَنّْوي الناجم عَنّْ مخالفة القوانين اللبنانية القائمة.

يشار إلَّى أن الشاعر أحمد ماضي أبدى انزعاجه من تصرف إليسا بعد أن طلبت من الفنان زياد برجي الرد على مؤلف الأغنية الجديدة والتي ستكون بعَنّْوان “باتير”.

وظهرت إليسا تتحدث عَنّْ أغنيتها الجديدة خلال لقاء مع “أغاني أغاني” الشهر الماضي، حيث قالت إنها ستصدر فِيْ منتصف الشهر نفسه، ثم لوحت لزياد برجي لتقول اسم كاتب الأغنية. الأغنية، ثم رجع وقالوا إنها ألحان زياد برجي.

كَمْا أعربت إليسا عَنّْ استيائها من الموقف مع الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي، مشيرة إلَّى أنه سيكون آخر تعاون بينهما.