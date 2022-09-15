إليسا ترد بشأن أزمة إلغاء الحفل الخيري بلبنان.. وحَقيْقَة بيع 7 تذاكر فقط

قطعت الفنانة اللبنانية إليسا صمتها، بعد الخلافات التي حدثت بينها وبين شيرين يسري، منظّمة الحفل الخيري الذي خططت إليسا لإحياءه الخميس المقبل فِيْ بيروت.

وقالت إليسا فِيْ تصريحاتها لبرنامج “ET Arabi” “أنا دائما لا أجيب، لا أجيب، لا .. لأن الموضوع مرتبط بصورة العبودية، يجب أن أجيب”.

ودافعت عَنّْ نقطة عرضناها “شيرين يسري أتت إلي لإقامة حدث خيري فِيْ لبنان، واتفقنا على شروط المنظمة وغيرها. .

إليسا تم تقديم التذاكر بأسعار غير متفق عليها

وأضافت الفنانة اللبنانية “تفاجأت بأنه عرض تذاكر بأسعار لم يتم الاتفاق عليها ولا تتناسب مع الوضع الاقتصادي فِيْ لبنان، وعَنّْدما بدأ يخالف بنود الاتفاق طلبت منه إيقاف الحفل. قبل أسبوع لكنه لم يرد واستمر فِيْ التحضير للحفل “.

فِيْ مواجهة شكاوى يسري من بيع 7 تذاكر فقط لحفلها، أكدت الفنانة اللبنانية أن صديقاتها فقط اشتروا 50 تذكرة لدعم لبنان، وأوضحت أنها لا توقع على أي عقد حتى تتأكد من حسن نية الشخص الذي يحتفل. الحفلة.

شيرين يسري الاتفاق لم يكن مع اليسا

جاء رد إليسا بعد تصريحات شيرين يسري حول ما حدث، خاصة أنها قالت إن اتفاقها ليس مع إليسا فِيْ المقام الأول، ولكن مع وزارة السياحة اللبنانية، وعدم بيع تذاكر.

وعلقت شيرين على الخلاف مع إليسا قائلة “بالنسبة لنا ليس لدينا ما نفعله سوى” ليلة واحدة للبنان “وإليسا هِيْ التي تحدثت فِيْ الفندق الذي ستقام فِيْه الحفل لكنها قالت” أنا ” أبلغ وأزل الملصق. وأضاف “كنت فِيْ الفندق، وكنت جالسًا فِيْ الفندق، وكان ملحقًا منتظمًا، وهِيْ بحاجة لإظهار أي اتفاقيات أو رسائل بريد إلكتروني تثبت خلاف ذلك”.

وكانت الفنانة اللبنانية قد كتبت تغريدة عبر حسابها على تويتر، أعلنت فِيْها إلغاء حفلها الخيري، الذي كان مقررا إقامته فِيْ بلدها فِيْ 15 سبتمبر، لجمع التبرعات، على أمل اللقاء فِيْ مناسبات خيرية أخرى.