إليسا ترد على زياد برجي وأحمد ماضي بغضب هذا آخر تعاون بيننا

انتقدت الفنانة اللبنانية إليسا مواطنتها زياد برجي والشاعر أحمد ماضي، مؤكدة أنها “مصدومة” وأن أغنيتها القادمة “ويتير” ستكون آخر تعاون لها معها.

وقالت إليسا فِيْ تغريدة عبر حسابها على تويتر “أحد يرد على مواقع التواصل، والآخر يتحدث ويروي القِصَّة على انفراد، أو ما الأمر، حتى تكون صورتك جميلة. لكنني رأيت الوجه الحقيقي الذي أعقب ذلك اليوم، والحَقيْقَة هِيْ أنني فوجئت جدًا بالتنين “.

وأكدت إليسا أن الأغنية التي طال انتظارها ستكون آخر تعاون لها مع الثنائي زياد برجي وأحمد ماضي، قائلة “أكيد أكيد أكيد هذا هُو التعاون الأخير مع هاني التنين لكن الأغنية هِيْ لي لذا أنا سأفعل ذلك بالتأكيد “. قم بتنزيله ولأنني وعدت الناس أيضًا “.

حظيت تغريدة إليسا بتفاعل كبير، حيث أعرب عدد من المتابعين عَنّْ أسفهم للارتباك الذي حدث بينها وبين زياد برجي وأحمد ماضي، حيث علق أحدهما ؛ “نحن ننتظر أي عمل بصوتك ونحبه، وسيكون بالتأكيد ناجحًا لأنه شعورك أنه يمكن أن يصل إلَّى أكبر شريحة من المستمعين”.

وقال آخر “ها هُو الخاسران، هناك مائة ملحن ومئة شاعر، لكن ليس هناك غير إليسا، وأنت من تلطف الأغاني وتحط من إحساسك وصوتك وروحك”. كَمْا تمنى جمهُور إليسا عدم إطلاق الأغنية، معتبرين أن الأهم هُو الحفاظ على كرامتها.

بينما طالب آخرون بالإفراج عَنّْه بسرعة قبل تسريبه، سأكون الخاسر الأكبر فِيْ هذا الأمر معتبرا أنه كان من الأفضل عدم التعاون كَمْا لو لم يحدث شيء مرة أخرى.

وكان الشاعر أحمد ماضي قد أبدى انزعاجه من تصرف إليسا خلال مقابلة بعد أن طلبت من الفنان زياد برجي الإجابة على سؤال حول اسم مؤلف أغنيتها الجديدة “ويب تير”.

وظهرت إليسا أثناء حديثها عَنّْ أغنيتها الجديدة خلال مقابلة مع “أغاني أغاني” حيث قالت إنها ستصدر منتصف الشهر الجاري، ثم لوح زياد برجي ليقول اسم مؤلف الأغنية. ثم رجع وقالوا إن الأغنية من ألحان زياد برجي.

ونشر أحمد ماضي جزءًا من مقابلة سابقة معه فِيْ برنامج “اعرض القِصَّة” مع الصحفِيْة رابعة الزيات، تحدث فِيْها عَنّْ إليسا، وعلق “هكذا رباني عائلتي”، وقارنوها بلقائهم الجديد. ، وكتبت “هكذا ربتها أهلها”.

كَمْا غرد ماضي عليه قائلا “الكل يعمل بأصله كرمل خياي زياد. أعطيته الأغنية ولم يرد كرمل خاي زياد. سأترك الجواب للضمير”. من الناس “.