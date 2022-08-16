إليسا تطرح أغنية “أنا وبس”.. وتعلق بداية المشوار للألبوم الجديد

طرحت الفنانة إليسا أغنيتها الجديدة “أنا وبس”، والتي كتبها الشاعر أحمد ماضي، وألحان الفنان زياد برجي، وتم تصويرها بإشراف المخرجة أنجي جمال.

حرصت إليسا على مشاركة روابط الأغنية مع متابعيها وعلقت عليها قائلة “بقصص حب مع” أنا وفقط “تبدأ رحلة الألبوم الجديد”.

وتفاعل المعجبون مع هذه الأغنية، معتبرين أن إليسا ملكة الإحساس والرقي والفنون الجميلة، مؤكدين أن أغنية “أنا باس” هِيْ إشارة لما يحتويه الألبوم الجديد من الأعمال اللامعة.

وعلق أحد المتابعين “ذروة التواضع عَنّْدما أخبروك أن الغني سيكون قنبلة، وقلت لا. دع العالم يحكَمْ. أغنية “أنا وباس” تفوق الخيال، سواء من خلال صوت إليسا، وهِيْ قنبلة مليئة بالمشاعر الرقيقة.

وأضاف آخر “بداية جيدة وناجحة لك ولشركتك وألبومك حبيبي.

واعتبر المتابعون أن إليسا كانت محقة فِيْ تأجيل إصدار هذا العمل، حيث جاء قرار التأجيل بعد النجاح الكبير لأغنية “من الدقيقة الأولى” التي أطلقتها مع الفنان سعد لمجرد فِيْ مايو الماضي، مستذكرين بيانها فِيْ جدة. عَنّْدما قال “فِيْ المستقبل عَنّْدي ألبوم ولكن تم تأجيله لأنه بعد أغنية” من الدقيقة الأولى “ونجاحها ستطرح أغنية لموسم الصيف باللهجة اللبنانية. الألبوم سيصدر فِيْ الوقت المناسب.

وشددوا على عدم وجود كلمات لوصف حالة الحب التي شعروا بها عَنّْد سماع كلماته المتميزة، وعلقوا بقولهم “رهِيْب يا إليسا كَيْفَ تتدخل مباشرة فِيْ القلب، أنت والشعور توأم مبروك يا حبيبي “. علي وأنا. ألف مبروك لملكة قلوبنا وقلنا إنك وحدك قمر بين كل النجوم.

يأتي إطلاق أغنية إليسا “أنا وباس” بعد الاعتداء الذي شنته على زياد برجي وأحمد ماضي حيث اتخذت قرارًا حازمًا بعدم التعاون معهم مرة أخرى.

فِيْ غضون ذلك، أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عَنّْ سعادتها بحماس الجمهُور لأغنيتها الجديدة “أنا باس”، عبر منشور على حسابها على إنستجرام “سعيدة بالحب الذي يمسك بحماسك للأغنية. بقية اليوم، وستستمع لي فقط.

الجدير بالذكر أن إليسا أطلقت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية بعَنّْوان “زهرة الياسمين”، حيث تعاونت فِيْها مع الموسيقار أسامة الرحباني ومن كلمات كَمْال قبيسي وألحان وتوزيع أسامة الرحباني، حيث تسلط الأغنية الضوء على. حنين للوطن.