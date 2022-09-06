إليسا تطلق تحديا لـ”أنا وبس”.. وأحمد ماضي فكرك ما رح تنطال مملكة الكذب

دعت النجمة اللبنانية إليسا جمهُورها للمشاركة فِيْ فِيْديو كليب جديد لأغنية “أنا باس”، بإطلاق تحدي جديد يحمل اسم الأغنية، عبر حسابها الرسمي “تويتر”، فِيْ خطوة البعض. اعتبرت ردا على إطلاق الفنان زياد برجي للأغنية التي ظهرت فِيْها غناء بعَنّْوان “باتبير”. .

طلبت إليسا من الجمهُور المشاركة من خلال مقاطع فِيْديو يغنون فِيْها “أنا وباس”، لتجميع الفِيْديوهات لاحقًا فِيْ مقطع فِيْديو “أنا وباس” للمعجبين، ثم نشره على قناتها الرسمية على YouTube.

وقالت النجمة اللبنانية فِيْ تغريدة لها “ما رأيك فِيْ تصوير مقطع جديد لأغنية” كنت سوا ” يرجى مشاركة مقاطع الفِيْديو الخاصة بك عَنّْد غناء مقطعك المفضل من الأغنية ونشره على الهاشتاج لعمل مقطع سوا ونشره على صفحتي على اليوتيوب “.

تفاعل جزء كبير من الجمهُور مع تغريدة إليسا، حيث قصفوها بمقاطع الفِيْديو المرفقة بتعليقات مليئة بعلامات المودة والدعم.

وأعطت إليسا متابعينها وقتًا كافِيًْا لإرسال مقاطع الفِيْديو الخاصة بهم، بينما غنوا “Yo y Solo”، وكتبت تغريدة قالت فِيْها “من بعد أن بعت مقطع فِيْديو Solo Yo نحن فِيْ انتظار جميع مقاطع الفِيْديو فِيْ الهاشتاج. سننشئ مقطع فِيْديو كاملًا معك ونشاركه معك على YouTube “.

صنفت إليسا أشهر المواضيع على موقع “تويتر” فِيْ لبنان وبعض الدول العربية، وكرر النجم اللبناني بعض التغريدات التي تناولت هذا الموضوع، ومنها “النجمة إليسا تحتل صدارة تويتر فِيْ لبنان وغالبية العرب. ثم طلبت دول من جمهُورها المشاركة فِيْ فِيْديو لأغنيتهم ​​، أنا وفقط على طريقة أغنية هنغني الكَمْان والكَمْان، ومن المقرر أن ينشر الفِيْديو على قناتهم على اليوتيوب.

ومن التغريدات التي حرصت إليسا على إعادة نشرها الصحافِيْة والناقده جوزفِيْن حبشي التي كتبت “أتمنى ألا يفسد أحد فكرتك، ما دامت السرقة مكتسبة من النور والظلام، وفِيْ عينيك تاجر. .. وبالمناسبة، أنا بخير معك فِيْ سرقة الأغنية، بشرط اسم لا يتغير، وهِيْ “إليسا ويس”.

وتجدر الإشارة إلَّى أن السبب وراء إطلاق أغنية “أنا وباس” للفنان زياد برجي، والتي غير اسمه إلَّى “باتير”، هُو الخلاف الذي نشب بينه وبين إليسا، ومؤلف الأغنية، الشاعر. أحمد ماضي.، حين نسي النجم اللبناني أو نسي ذكر اسمه، عَنّْد حديثه عَنّْ الأغنية فِيْ إحدى اللقاءات مع وسائل الإعلام، ولم يذكر اسم ملحن الأغنية زياد برجي، وهُو الشاعر. اغنية اعتبرت اهانة له.

بدوره، رد الشاعر أحمد ماضي على التحدي الذي أطلقته إليسا، فكتب تغريدة قال فِيْها “أنت تلعب مع أناس يحبون اللعب، لكن اللعب مع الناس بالطبع ليس حلو.

وأضاف الشاعر أحمد ماضي فِيْ تغريدة أخرى “هم لا يخبروننا، نحن متحمسون … نحن الأصدق … نحن الأجمل … نحن فِيْ المركز الأول.