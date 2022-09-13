إليسا تكشف سبب إلغاء حفلها الخيري فِيْ لبنان

ألغت الفنانة اللبنانية إليسا حفلها الخيري الذي كان من المقرر إقامته فِيْ بلدها يوم 15 سبتمبر الجاري لجمع التبرعات على أمل أن يجتمع فِيْ مناسبات خيرية أخرى.

وقالت إليسا إن سبب إلغاء الحفل يعود إلَّى ما وصفته بضعف التنظيم وعدم الامتثال للشروط المتفق عليها مسبقًا من قبل الفريق المنظم، مضيفة “أردت العمل على جمع التبرعات للجمعية التي اخترتها، لذلك سنلتقي مرة أخرى فِيْ مناسبات وحفلات أخرى “.

أعلنت جمعية “لبنان غدا”، المتخصصة فِيْ تقديم المساعدات الخيرية والإنسانية، عَنّْ الحفل وقالت على إنستغرام “أمسية للبنان! الحدث الإنساني لهذا العام فِيْ 15 سبتمبر، اختارت إليسا لبنان غدا كَمْسؤول لبناني غير حكومي ليكون جزء من حافظ ليلى للبنان. نشكرهم على إيمانهم بعملنا وعلى جعل لبنان فخوراً بوجود مثل هذا الفنان الأصيل “.

وحظيت الفنانة اللبنانية بالدعم والتأييد لقرارها بإلغاء الحفل، على أمل أن تحيي الحفلات الخيرية فِيْ الفترة المقبلة، كتبت لها متابعة “طبيعي أنها أحسن من. الباقي، السيد. 🙏🙏🙏 وأتمنى أن يكون الوضع فِيْ المرة القادمة أفضل وأفضل. وسوف يتعافى لبنان من كل شيء “.

وأضاف آخر “لا تغضب على نفسك، كل شيء للخير إن شاء الله، ولا تتهاون وتفعل ما تستطيع من حضور وحسنات وغيرها، جزاك ربي خيرًا”.

معدلات ميريام

أقام العديد من النجوم اللبنانيين حفلات نظمتها جمعيات خيرية لتقديم الدعم والتبرعات لهم لمساعدة المصابين بأمراض كثيرة، بما فِيْ ذلك السرطان، ومساعدة الأسر المحتاجة.

فِيْ تموز الماضي، أعربت الفنانة ميريام فارس عَنّْ سعادتها بإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان “ضهُور الشوير” فِيْ جبال لبنان، لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.

استقبلت ميريام فارس جمهُورها وقدمت عرضًا مع الأطفال على خشبة المسرح.

مايا الشيطان

قبل عدة أشهر شاركت الفنانة مايا دياب فِيْ صندوق الأطفال حديثي الولادة، وهُو حدث إنساني هدفه الأساسي جمع التبرعات لمساعدة الأطفال حديثي الولادة، مؤكدة أن الأم تعرف جيدًا ما يعَنّْيه أن يولد الطفل قبل الأوان أو حتى يعاني. من تشوه خلقي.

وقدمت دياب خلال الحفل العديد من أغانيها وقالت إنها تعتزم الاستمرار فِيْ دعم هذه الجمعية الخيرية بشتى الطرق.