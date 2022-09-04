إليسا تنفِيْ مهاجمتها أدهم النابلسي بعد اعتزاله

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا جدلاً وغضبًا بعد تعليقها على اعتزال الفنان الأردني أدهم النابلسي، معربة عَنّْ استيائها من قراره.

إليسا تنفِيْ مهاجمة أدهم النابلسي بعد اعتزاله

أفادت مواقع إخبارية على الإنترنت بتصريحات زعمت أن إليسا أدلت بها أثناء وجودها ضيفة فِيْ برنامج “Heyk Menhaki”. ولما سألتها المذيعة عَنّْ توبة أدهم النابلسي وقرار إبعاده عَنّْ الغناء، أجابت هايدي ليست توبة، هذه معصية وخطأ يا حرام كَيْفَ أهدرت هذه الموهبة، وهذا هُو. صوت ما تريد أن تقوله غدا أمام الربو عَنّْدما يسألونك عَنّْ موهبتك التي دفنتها “.

بعد موجة الاعتداءات والاستياء على تصريحاتها، قررت إليسا كسر حاجز الصمت ونفِيْ ما تم تداوله فِيْ تغريدة قالت فِيْها “فِيْ موجة من التصريحات الكاذبة التي تخرج من لساني، وللأسف … من صفحات موثقة، مرة عَنّْ سوريا ومرة ​​عَنّْ الدين الإسلامي، وأنا متأكد من أنني لم أقل هذا الحديث أو القول، ولا أخوض فِيْ تفاصيل ديانة أحد “.

وتابع “تصريحاتي على صفحتي ومظهري لكن كل شيء آخر إشاعات والصفحات فقدت مصداقيتها”.

إليسا تنفِيْ مهاجمة منتقدي جنازة جورج الراسي

كَمْا نُسب إلَّى الفنان تغريدة هاجمت منتقدي جنازة جورج الراسي بالغناء والرقص، حيث قال “كل من انتقد غناء جورج الراسي ورقصه مريض. حتى الموتى لا يعلمون”. أنقذوا منك أيها المرضى “.

ونفت إليسا أن تكون تغريدتها لها وأعادت نشرها عبر حسابها، مؤكدة أنها لم تطلق على منتقدي جنازة جورج اسم “مرضى”، ووصفت الفنانة الراحلة بكلمات مؤثرة كتبت فِيْها “رحم الله جورج. ” الراسي ويصبر على عائلته وعائلته … خبر سيء وشاب فِيْ حياته الأولى سيكون ضحية لحوادث السير ”. أولئك الذين يسرقوننا من أفضل شبابنا يتنفسون بسم الله. ، وأعزائي الخاصة لصديقتي نادين الراسي “.

إليسا ترد على زياد برجي بعد عرض “Webtair”

كسرت إليسا صمتها للرد على انتقام زياد برجي بعد نزاعهما الأخير، عَنّْدما قرر إطلاق أغنيته الجديدة “باتبير” على قناته على يوتيوب، وكتب فِيْ تغريدة نشرها على تويتر “أحبها كثيرًا عَنّْدما يغني فنانين آخرين. اغاني.

كَمْا نشرت الفنانة اللبنانية تغريدة أخرى تتحدث فِيْها عَنّْ الأخلاق، وكتبت “عَنّْ أخلاق دنيوية للغاية، وعَنّْدما يخسر الإنسان يخسر كل شيء!”، رد عليها الإعلام اللبناني نضال الأحمدية ميت، سيدتي “.