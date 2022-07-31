إليسا فِيْ موقف محرج.. كادت تسقط على المسرح (فِيْديو)

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لموقف محرج أثناء غنائها على مسرح كازينو لبنان يوم السبت 30 يوليو، عَنّْدما أحيت حفلها الأول فِيْ لبنان منذ ثلاث سنوات.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فِيْديو ظهرت فِيْه إليسا وهِيْ تؤدي إحدى الأغاني على خشبة المسرح وسط تفاعل الجمهُور، وكانت تسير للخلف عَنّْدما تعثرت بإحدى سماعات الرأس وكادت أن تسقط، لكنها سرعان ما استعادت توازنها.

وخلال الحفل، قدم الجمهُور باقة كبيرة من الورد للنجم اللبناني، احتفالاً بتقديم حفلته الأولى فِيْ لبنان بعد غياب طويل بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وعبر جمهُور النجمة فِيْ لبنان عَنّْ ذلك. فرحة كبيرة بعودة نجمك المفضل لإحياء حفلات فِيْ لبنان.

وألقت إليسا خلال الحفل كلمة على المسرح مرحبة بالحضور. وقالت “هذه من أسعد اللحظات عَنّْدما أغني، بعد 3 سنوات من الانفصال عَنّْ كل ما يتعلق بالمهرجانات فِيْ بيروت، وبهذه الطريقة نقول عودة لبنان”.

وكانت إليسا قد أعربت عَنّْ سعادتها بالغناء فِيْ لبنان مرة أخرى، قائلة فِيْ تدوينة نشرتها على تويتر “أنا متحمسة جدا لحفلتي الأولى فِيْ لبنان الليلة، بعد ثلاث سنوات من الحيرة، سأغني من أعماق قلبي. الليلة لبلدي الحبيبة وجمهُوري الرائع “.

وقبل انطلاق الحفل الذي التقطه الفنان اللبناني زياد برجي، كشفت إليسا عَنّْ بيع التذاكر بالكامل، ونشرت ملصق الحفل وعلقت قائلة “بيعت التذاكر بالكامل”.

تشهد إليسا حاليًا نجاح أغنية “من اللحظة الأولى” التي قدمتها قبل أشهر مع النجم المغربي سعد لمجرد “دويتو”، والتي اعتبرت الثنائي العام كَمْا وصفه الجمهُور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجلت الأغنية أكثر من 200 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب فِيْ أقل من ثلاثة أشهر، ومازالت الأغنية تحتل المرتبة 11 عالميًا على موقع يوتيوب، وهِيْ أطول فترة لعمل عربي على منصة الفِيْديو الشهِيْرة.

الأغنية من تأليف أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، الترتيب أحمد إبراهِيْم، / ميكس وماستر إيلي بربر، ألحان وأوتار أحمد إبراهِيْم، أداء وتوتير تامر غنيم، تسجيل وتوتير عدس، غيتار مصطفى أصلان، كلارينيت نادر مجدي