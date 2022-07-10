إليسا لـ هِيْفاء وهبي جعلتي الصيف أكثر إشراقا بـ”تيجي”.. فكَيْفَ ردت

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة حب وشكر لهِيْفاء وهبي، تهنئتها بإصدار أغنيتها الجديدة “تيجي”، حيث أشارت إلَّى أنها تحتوي على الكثير من “السعادة والفكاهة”.

ونشرت إليسا على حسابها فِيْ تويتر أغنية جديدة لهِيْفاء وهبي “تيجي” وأرفقتها بتعليق مخاطبة وهبي، تهنئتها بإصدارها الأغنية الجديدة، قائلة إنها جعلت الصيف أكثر إشراقًا.

وكتبت إليسا فِيْ تغريدتها “الكثير من الفكاهة والسعادة فِيْ فِيْديو واحد. مبروك لصديقي هِيْفاء وهبي على هذا الفِيْديو كليب السعيد. أنت تجعل صيفنا أكثر إشراقا”.

لجزءه؛ ردت هِيْفاء وهبي على تغريدة إليسا واصفة إياها بـ “صديقتها الرائعة”، قائلة إن رأيها يعَنّْي لها الكثير، كَمْا أعربت عَنّْ حبها لها قائلة “صديقتي الرائعة إليسا، وصول هذا منك يعَنّْي الكثير بالنسبة لي. “أنا، سعيد لأنك تستمتع بأجواء” Tigi “، أحبك يا إليسا.

تعاونت هِيْفاء وهبي فِيْ هذا العمل مع الشاعر أحمد عبد النبي والملحن غريب والموزع محمد عمار، وصورته فِيْ لبنان لمدة يومين متتاليين بإشراف المخرج سليم ترك.

وقالت المديرة التجارية لهِيْفاء وهبي خلال تصريح سابق لـ “العرب اليوم” إن الفنانة سعيدة للغاية بعاطفة الجمهُور وتفاعلهم مع أغنيتها التي ترصد أصداءها وكتبت ردود أفعالها على مواقع التواصل الاجتماعي، كَمْا شكرت الله على هذا النجاح. . التي وصلت إليها من خلال أغنيتها.

يشار إلَّى أن هِيْفاء وهبي ستظهر فِيْ فِيْلم “رمسيس باريس”، تأليف كريم حسن بشير، إنتاج وإخراج أحمد خالد موسى، وحمدي الميرغني، محمد ثروت، محمد سلام، محمد أسامة، سميرة مقرون، محمود. حافظ وآخرين .. يشاركون فِيْ العمل.

تدور أحداث الفِيْلم حول إطار كوميدي، حول صندوق يحتوي على أداة سحرية يمكنها نقل الشخص الذي يستخدمها من مصر إلَّى فرنسا، لقلب الأشياء رأسًا على عقب عَنّْدما يعثر على الصندوق مجموعة من الأشخاص، ويجدون أنفسهم. فِيْ العاصمة الفرنسية، لا يفهمون ما حدث لهم، ويحاولون العودة.

تم تصوير جزء من مشاهد الفِيْلم فِيْ العاصمة الفرنسية باريس، وتجسد هِيْفاء وهبي شخصية “حنين”، فتاة بسيطة تجد نفسها فِيْ أوروبا ولا تستطيع استيعاب ذلك الرعب، حيث ستفاجئ الجمهُور بالموهبة والكوميدية. الطاقة بداخلها.