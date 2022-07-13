إليسا ونوال الكويتية وكندة علوش يوجهن الرسائل لأصالة بشأن “غلبان”

هنأت نجوم الفن الفنانة السورية أصالة نصري بمناسبة إطلاق أغنيتها الجديدة “غلبان”، فِيْما تلقت رسائل دعم ومباركة من زميلاتها كندة علوش وإليسا ونوال الكويتية وأميمة طالب.

نشرت الفنانة السورية كندة علوش، عبر حسابها على تويتر، الأغنية الجديدة للفنانة أصالة نصري، وأرفقتها بتعليق خاطبت فِيْه نصري تهنئها بإطلاق الأغنية الجديدة، ووصفت أنها تسببت فِيْ حالة إدمان لها. مشيدا بصوتها الرائع “اللحن والكلام والايقاع”.

وكتب علوش “صباح الخير بحلاوة صوت. غلبان من أحلى الأغاني التي جعلتني أدمنها، إلَّى جانب الصوت الرائع واللحن والكلام وإيقاع صولا، ولا أجمل شيء”.

ووصفت الفنانة نوال الكويتي، عبر تغريدة لها على تويتر، أصالة نصري بـ “المبدعة” فِيْ تقديم كل ألوان الغناء، مشيرة إلَّى أن أغنيتها “غلبان” قريبة من القلب والأذنين قائلة “حبيبها مبدع”. أصولها من كل ألوان الغناء، مبروك لمنك الجديد الذي دائمًا ما يكون قريبًا من القلوب والمستمعين “. .

وردّت الفنانة أصالة نصري على تغريدة نوال الكويتية واصفة إياها بـ “صديقتها رفِيْعة المستوى” “أختي وصديقي الرفِيْع المستوى.

من جهتها، هنأت الفنانة إليسا أيضًا، عبر حسابها على تويتر، الفنانة نصري، معربة عَنّْ حبها العميق لها، وتمنت أيضًا التوفِيْق بمرافقتها دائمًا، حيث كتبت “يسودنا حلاوة بحتة وأصيلة.، تهانينا على وظيفتك الجديدة وجميع وظائفك المستقبلية مقدمًا، وتحافظ على نجاحك. كالعادة، أحبه من قلبي كأصل “.

ورد نصري على إليسا، مشيرة إلَّى أنها صديقة نجاحها “أشكرك مرة أخرى وللمرة الثالثة على لطفك وحبك يا صديق النجاح”.

كَمْا غردت أميمة طالب “مبروك لسولا أغنيتك الجديدة الرائعة، دائما مشرقة ومتجددة”.

يذكر أن أغنية “غلبان” تجاوزت ثلاثة ملايين مشاهدة فِيْ اليوم الثالث من طرحها على موقع يوتيوب، وهِيْ من كلمات مينا القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقار أحمد طارق يحيى.

يشار إلَّى أن الفنانة أصالة نصري، كانت قد أعلنت فِيْ تصريحات تلفزيونية أنها تحضر ديو جديد مع الفنان رامي صبري، وأكدت أنها سجلت ديو جديد مع الفنانة أسماء لمنور.