أضاءت الفنانة اللبنانية إليسا مع مواطنها وائل كفوري الأجواء فِيْ مدينة اسطنبول التركية، حيث التقيا فِيْ حفل عام قدموا فِيْه باقة من أشهر أغانيهم القديمة والحديثة.

استهلت إليسا الحفل بكلمة أعربت فِيْها عَنّْ سعادتها بإحياء العرض الغنائي إلَّى جانب وائل كفوري قائلة “ستكون حفلة حلوة جدا لي وللنجم الرهِيْب الذي يموت عليه وائل كفوري. والحزينة، ومنها “بيتمون”، “يا مرآتي”، “كرملك”، أسعد “، وغيرها.

فِيْ غضون ذلك، قدم وائل كفوري موال وراح الغصن وعصفور وأشهر أغانيهم، ومنها “كلنا مونغرس” و “ما وعدتك بنجوم الليل” وغيرها. أقام ملوك الإحساس حفلهم الصيفِيْ الأول لعام 2022 فِيْ مصر وتحديداً فِيْ مكادي الغردقة، وحضر الحفل جمهُور من مختلف الجنسيات الأوروبية والعربية.

كَمْا التقيا فِيْ حفل سابق بالسعودية ضمن حفلات “موسم جدة”.

يذكر أن علاقة وائل كفوري وإليسا لم تكن جيدة فِيْ الآونة الأخيرة. وأثناء وصول ضيف حديث على “مراحل” كشفت عَنّْ علاقتها المتوترة بزميلها قائلة “لقد كان صديقًا وهُو الآن أصبح صديقًا”. زميل. إنه شخص متقلب المزاج ويمكنه أن يستيقظ من النوم فِيْ حالة مختلفة ويختفِيْ دون سبب. لكن حبه دائمًا موجود “.

وتزامن الخلاف بين وائل وإلسا مع حَقيْقَة أنها خضعت لعملية استئصال ورم فِيْ الثدي، حيث قيل إن الفنانة اللبنانية لم تدعمها فِيْ محنتها وتخلت عَنّْها، لكنها ردت على الشائعات بالإشارة إلَّى أنها لم تساندها. تعرف ما حدث لها. أزمة صحية أو خضع لعملية جراحية.

من ناحية أخرى، روجت إليسا لأغنيتها الجديدة “أنا وبس” من ألبومها القادم، عبر حسابها على إنستجرام، مشيرة إلَّى أن أيام قليلة تفصلها عَنّْ طرح الأغنية، معلنة عَنّْ مَوعِد طرحها على قناتها. من يوتيوب فِيْ 16 أغسطس.