إليكَمْ توقعات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم لجميع المحافظات

بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة والاحتفال بانتهاء جميع امتحاناتهم، بدأ طلاب الثانوية العامة للعام الجديد 2022 فِيْ البحث عن تنسيق الكليات، بحيث يحدد كل طالب الكلية التي ينوي الالتحاق بها وفِيْ نفس الوقت تتناسب مع المجموع المتوقع، حيث تظهر نتيجة البكالوريا 2022 خلال أيام قليلة، وذلك بحسب ما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فِيْ تصريحاته الأخيرة.

توقعات التنسيق الجامعي 2022 العلوم

يتم تحديد بعض التوقعات سنويًا للتنسيق المتوقع للكليات، وفِيْ عام 2022 يبدأ الإعلان الرسمي للتنسيق بعد ظهُور نتائج شهادة الثانوية العامة 2022، والإعلان عن نسب النجاح فِيْ الشعبين العلمي والأدبي. من خلال هذا المقال نقدم لطلاب المدارس الثانوية 2022 للتنسيق المتوقع لكليات قسم العلوم على النحو التالي

تقع كلية طب المنصورة على رأس الجامعات الأكثر تنسيقًا، حيث تستقبل طلابًا من 386 طالبًا

تليها كلية الإسكندرية للطب 382

أما كلية طب الزقازيق 382 وكلية طب طنطا 381 وطب كفر الشيخ 381

طب القاهرة 380

طب عين شمس 378

أما بالنسبة لكليات طب الأسنان وكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي فِيْ مختلف محافظات مصر، فقد كان تنسيقها على النحو التالي

المنصورة لطب الاسنان 378

طب اسنان القاهرة 372

عين شمس لطب الاسنان 372

صيدلية سوهاج 367

صيدلية المنصورة 367

صيدلية طنطا 366

علاج طبيعى بالقاهرة 366

صيدلية الزقازيق 366

صيدلية المنوفِيْة 365

صناعة الادوية والعقاقير كفر الشيخ

365

مركز بنى سويف للعلاج الطبيعى

365

صيدلية قناة السويس بالاسماعيلية

364

جنوب الوادي للعلاج الطبيعي

363

صيدلية بورسعيد

364

صيدلية القاهرة

364

صيدلية الاسكندرية

364

صيدلية اسيوط

364

صيدلية عين شمس

363.5

صيدلية الفِيْوم

363

صيدلية مدينة السادات

363

صيدلية حَلْوان

363

صيدلية المنيا

363

صيدلية بنى سويف

363

كَمْا يوجد تنسيق لكليات الهندسة فِيْ مختلف محافظات جمهُورية مصر العربية. نذكرها فِيْ معظم المحافظات على النحو التالي

القاهرة للهندسة

356

هندسة المنصورة

355

دمياط الهندسية

354

عين شمس الهندسية

349

الإسكندرية الهندسية

347

الكثير من الهندسة

344

كفر الشيخ الهندسية

342

هندسة الزقازيق

341

المنوفِيْة الهندسية بشبين الكوم

340

هندسة قناة السويس بالاسماعيلية

340

بورسعيد الهندسية

338

هندسة حَلْوان

336

بنها للهندسة

335

السويس للهندسة

334

هندسة بنها شبرا

333

هندسة سوهاج

332

حَلْوان الهندسية بالمطرية

331

بنى سويف الهندسية

329

هندسة الفِيْوم

329

هذا التنسيق أولي، وما زلنا ننتظر إعلان النتيجة والتنسيق الرسمي لموافقة الجهات الرسمية فِيْ المستقبل القريب.