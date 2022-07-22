إليكَمْ توقعات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم لجميع المحافظات

بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة والاحتفال بانتهاء جميع امتحاناتهم، بدأ طلاب الثانوية العامة للعام الجديد 2022 فِيْ البحث عن تنسيق الكليات، بحيث يحدد كل طالب الكلية التي ينوي الالتحاق بها وفِيْ نفس الوقت تتناسب مع المجموع المتوقع، حيث تظهر نتيجة البكالوريا 2022 خلال أيام قليلة، وذلك بحسب ما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فِيْ تصريحاته الأخيرة.
توقعات التنسيق الجامعي 2022 العلوم
يتم تحديد بعض التوقعات سنويًا للتنسيق المتوقع للكليات، وفِيْ عام 2022 يبدأ الإعلان الرسمي للتنسيق بعد ظهُور نتائج شهادة الثانوية العامة 2022، والإعلان عن نسب النجاح فِيْ الشعبين العلمي والأدبي. من خلال هذا المقال نقدم لطلاب المدارس الثانوية 2022 للتنسيق المتوقع لكليات قسم العلوم على النحو التالي
- تقع كلية طب المنصورة على رأس الجامعات الأكثر تنسيقًا، حيث تستقبل طلابًا من 386 طالبًا
- تليها كلية الإسكندرية للطب 382
- أما كلية طب الزقازيق 382 وكلية طب طنطا 381 وطب كفر الشيخ 381
- طب القاهرة 380
- طب عين شمس 378
أما بالنسبة لكليات طب الأسنان وكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي فِيْ مختلف محافظات مصر، فقد كان تنسيقها على النحو التالي
- المنصورة لطب الاسنان 378
- طب اسنان القاهرة 372
- عين شمس لطب الاسنان 372
- صيدلية سوهاج 367
- صيدلية المنصورة 367
- صيدلية طنطا 366
- علاج طبيعى بالقاهرة 366
- صيدلية الزقازيق 366
- صيدلية المنوفِيْة 365
- صناعة الادوية والعقاقير كفر الشيخ
- 365
- مركز بنى سويف للعلاج الطبيعى
- 365
- صيدلية قناة السويس بالاسماعيلية
- 364
- جنوب الوادي للعلاج الطبيعي
- 363
- صيدلية بورسعيد
- 364
- صيدلية القاهرة
- 364
- صيدلية الاسكندرية
- 364
- صيدلية اسيوط
- 364
- صيدلية عين شمس
- 363.5
- صيدلية الفِيْوم
- 363
- صيدلية مدينة السادات
- 363
- صيدلية حَلْوان
- 363
- صيدلية المنيا
- 363
- صيدلية بنى سويف
- 363
كَمْا يوجد تنسيق لكليات الهندسة فِيْ مختلف محافظات جمهُورية مصر العربية. نذكرها فِيْ معظم المحافظات على النحو التالي
- القاهرة للهندسة
- 356
- هندسة المنصورة
- 355
- دمياط الهندسية
- 354
- عين شمس الهندسية
- 349
- الإسكندرية الهندسية
- 347
- الكثير من الهندسة
- 344
- كفر الشيخ الهندسية
- 342
- هندسة الزقازيق
- 341
- المنوفِيْة الهندسية بشبين الكوم
- 340
- هندسة قناة السويس بالاسماعيلية
- 340
- بورسعيد الهندسية
- 338
- هندسة حَلْوان
- 336
- بنها للهندسة
- 335
- السويس للهندسة
- 334
- هندسة بنها شبرا
- 333
- هندسة سوهاج
- 332
- حَلْوان الهندسية بالمطرية
- 331
- بنى سويف الهندسية
- 329
- هندسة الفِيْوم
- 329
هذا التنسيق أولي، وما زلنا ننتظر إعلان النتيجة والتنسيق الرسمي لموافقة الجهات الرسمية فِيْ المستقبل القريب.