إليك ثمانية أسباب لظهور قرح الفم

تقرحات الفم من الأمراض المزعجة التي تصيبنا، وكثيرًا ما لا نعرف سبب الإصابة بها، وأحيانًا لا نستطيع علاجها، وخلال هذا التقرير نقدم لكم مجموعة من الأسباب غير المتوقعة التي تسبب تقرحات الفم، بما فيها

أسباب تقرحات الفم

يمكن أن يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو نقص فيتامين ب 12 تقرحات الفم. لذلك يجب إجراء فحص الدم ومعالجة فقر الدم إذا كانت تعاني منه.

يمكن أن يتسبب القلق أو الإجهاد الشديد في إصابة بعض الأشخاص بتقرحات آفة بسبب تدهور جهاز المناعة.

تعاني بعض النساء من تقرحات آفة أثناء الدورة الشهرية.

يصاب بعض الأشخاص بقرح آفة من تناول أطعمة معينة مثل التوت البري والفراولة والشوكولاتة والقهوة لأنهم يعانون من حساسية تجاه إحدى المواد الموجودة في تلك الأطعمة.

يساهم استخدام بعض فرش الأسنان ذات الجودة الرديئة، والتي تحتوي على شعيرات صلبة، في إصابة قرح الفم، وبالتالي، في هذه الحالة، يجب استبدالها بنوع أفضل.

للإقلاع عن التدخين العديد من الفوائد الصحية التي لا يخفى عليها أحد، ولكن قد يصاب بعض الأشخاص بقرح الفم بعد اتخاذ هذا القرار الجريء لأيام أو أسابيع.

يساهم تناول مسكنات الألم ومضادات الالتهاب يوميًا، مثل الإيبوبروفين، والأدوية لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، مثل بروبرانولول، في زيادة خطر الإصابة بقرح الآفة.