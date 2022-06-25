إليك سيدتي أسباب تأخر الكلام عند طفلك وطرق علاجه

حديث الأطفال الأول كلام غير لفظي، ويحدث بعد الولادة بفترة وجيزة، نعم أمي العزيزة، هذا الكلام يبكي ويعبر عن احتياجات الطفل الجسدية والعاطفية، ولكن عندما يشكل الطفل كلماته الأولى فهذه الكلمات تشبه الكلام السحري، حتى يتمكن من تجميع حروفه معًا. الأول هو تكوين الكلمات، لكن مشكلة تأخر الكلام عند الأطفال مصدر قلق للكثيرين، لذلك نتحدث اليوم عن أسبابه وكيفية معالجته في هذا المقال.

أسباب تأخر اللغة عند الأطفال

فقدان السمع سواء الخلقي أو نتيجة التهابات الأذن المتكررة

متلازمات مثل متلازمة داون حيث تكون القدرات العقلية للطفل محدودة

توحد

– لأسباب اجتماعية، مثل إهمال الطفل لفترات طويلة أو في التجمعات بسبب خجل الطفل وخوفه، أو – وجود مربية أجنبية للطفل

إذا كان الطفل يعاني من صعوبات التعلم

الشلل الدماغي أو إصابات الدماغ الرضية خاصة أثناء الولادة

علاج تأخر اللغة عند الأطفال

راقب أي علامات تدل على أن طفلك يعاني من تأخير كبير في الكلام وتحدث إلى الطبيب إذا شعرت بمشكلة. يمكن أن يحدث تأخير في الكلام لأسباب عديدة، ولكن كلما تم اكتشافه مبكرًا كان ذلك أفضل، خاصة قبل سن المدرسة. دكتور، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها. افعلها لمساعدة طفلك.

إجراء اختبار السمع، حيث يمكن أن يتسبب ضعف أو ضعف السمع في تأخر الكلام، ويجب إجراء هذا الاختبار في عمر ثلاثة أشهر

من خلال تعريف الطفل بمعالج النطق، يمكن لمعالج النطق أن يعالج العديد من الاضطرابات التي تسبب تأخير الكلام، بما في ذلك مشاكل الصوت