ليس من السهل على روسيا تجاهل قرار مجموعة السبع بإعلان حظر فوري على الذهب الفوري الجديد، بسبب ثقل موسكو فِيْ سوق المعادن الصفراء العالمية.

تشير أرقام مجلس الذهب العالمي إلَّى أن أكثر من 70٪ من صادرات الذهب تذهب فعليًا إلَّى أسواق مجموعة السبع، وتحديداً المركزين الماليين “لندن ونيويورك”، مما يعَنّْي أن القرار صعب على روسيا وبريطانيا وأمريكا.

كَمْا تعد روسيا ثاني أكبر منتج للذهب حول العالم بعد الصين، والذهب هُو ثاني أكبر صادرات البلاد بعد الطاقة، بمتوسط ​​سنوي يزيد عَنّْ 15 مليار دولار من صادرات الذهب الخام، أي ما يقرب من 330 طنًا سنويًا.

الدولة الأولى فِيْ إنتاج الذهب هِيْ الصين بـ 340 طنًا فِيْ عام 2022، واستحوذت الصين على حوالي 10.5٪ من إجمالي الإنتاج العالمي وفقًا لمجلس الذهب العالمي، ثم روسيا 9.5٪.

ما هِيْ الأسواق البديلة

لطالما كانت الهند واحدة من أكثر الأسواق جاذبية للذهب والألماس حول العالم، حيث من المتوقع أن يزيد تركيز روسيا على الدولة الآسيوية العملاقة فِيْ صادرات الذهب الخام خلال الفترة المقبلة.

تعد الهند مركزًا رئيسيًا لتصنيع الذهب، لكنها ليست من بين العشرة الأوائل فِيْ إنتاجها، ولكنها وفقًا لمجلس الذهب العالمي، فهِيْ من بين أكبر الدول فِيْ تصنيعه وإعادة تصديره مرة أخرى.

وبحسب تقديرات مجلس الذهب العالمي لعام 2022، تمتلك الهند نحو 22 ألف طن من الممتلكات الخاصة، منها 12 ألف طن مودعة فِيْ معابد هندية غنية، تتجاوز قيمتها تريليون دولار حسب سعر الذهب اليوم.

تعد الهند أيضًا أكبر مستهلك للذهب فِيْ العالم، وتحتوي معابدها القديمة على هدايا من المجوهرات والسبائك والعملات المعدنية التي جمعت على مر القرون بقيمة عدة مليارات من الدولارات مخبأة فِيْ أقبية سرية، بعضها قديم وبعضها حديث.

كَمْا تعد دول الصين واليابان وسنغافورة، إلَّى جانب دول الخليج العربي، من بين الأسواق الرئيسية المستوردة للذهب، وتتصدر الإمارات العربية المتحدة الصدارة، حيث تعد تجارة الذهب من بين القطاعات الخمسة الأولى فِيْها.

ويبلغ حجم صادرات وإعادة تصدير الذهب والمجوهرات فِيْ الإمارات نحو 240 طناً سنوياً، منها نحو 17٪ يتم تصنيعها محلياً، فِيْما تستحوذ الإمارات على 11٪ من صادرات الذهب العالمية.

كَمْا تمثل تجارة الذهب حوالي 20٪ من صادرات الإمارات غير النفطية، بحسب تقديرات “مجموعة دبي للمجوهرات”.

وفِيْ تصريح صحفِيْ له، قال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، فِيْ وقت سابق من هذا العام، أن 80٪ من إجمالي تجارة الذهب والمجوهرات فِيْ الإمارات العربية المتحدة يقع فِيْ دبي.

وأضاف “بينما يمر ما بين 20-40٪ من احتياطي الذهب فِيْ العالم عبر المدينة سنويًا، فقد استفادت دبي من موقعها الجغرافِيْ لإنشاء خزائن الذهب ومرافق صنع المجوهرات والمصافِيْ”.

وفِيْ تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، هذا الأسبوع، قالت إن الأثرياء فِيْ روسيا كثفوا مشترياتهم من سبائك الذهب منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، مما يعَنّْي أنه حتى جزء صغير مملوك للأثرياء الروس بدلًا من يجري تسويقها.

ومن بين الأسواق البديلة، ستكون البنوك المركزية للدول التي لا تخضع لعلاقات قوية مع الغرب، فِيْ محاولة من هذه البنوك لإعادة بناء احتياطياتها مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية والصحية والعسكرية حول العالم.

والذهب، على الرغم من كونه ملاذًا آمنًا بعد الدولار الآن، كان لقرون أفضل طريقة للحفاظ على قيم الأصول المالية. هذا ما ستلجأ إليه روسيا من خلال شراء البنك المركزي للسبائك، كجزء من تعزيز جدار حماية عملتها “الروبل”.

ماذا يعَنّْي قرار حظر الاستيراد

يهدف الحظر الجديد إلَّى حرمان روسيا من عائدات إضافِيْة يتم جنيها من تصدير الذهب، الذي يستخدم فِيْ صناعة المجوهرات، وفِيْ بعض العمليات الصناعية وفِيْ الاستثمار.

كَمْا هُو الحال غالبًا أثناء الأزمات، قفز شراء الذهب للاستثمار بعد أن بدأ جائحة فِيْروس كورونا فِيْ قلب الاقتصاد العالمي ؛ يتوقع المستثمرون أن تحتفظ عقود الذهب بقيمتها.