إلَّى أين يتجه اقتصاد العالم.. توقعات صادمة لصندوق النقد

يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة صعبة فِيْ تاريخه، فِيْ ظل الظروف الجيوسياسية، وما يصاحبها من أزمات أثرت على مؤشرات العديد من القطاعات.

وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي وسط هذه الأزمات لرسم صورة بعيدة كل البعد عَنّْ التفاؤل للاقتصاد العالمي فِيْ ظل التباطؤ فِيْ أكبر اقتصادين فِيْ العالم، الولايات المتحدة والصين.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي للعامين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع التضخم والتباطؤ الحاد فِيْ الولايات المتحدة والصين، محذرا يوم الثلاثاء من أن الوضع قد يتدهُور.

وقال بيير أوليفِيْيه جورينشا كبير الاقتصاديين فِيْ صندوق النقد الدولي “التوقعات أصبحت أكثر كآبة منذ أبريل. قد يكون العالم على شفا ركود عالمي بعد عامين فقط من الركود الأخير”.

خفضت أحدث آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عَنّْ صندوق النقد الدولي تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلَّى 3.2٪، أي أقل بنحو 0.4٪ من توقعات أبريل، ونحو نصف المعدل المسجل العام الماضي.

وذكر التقرير أن “التعافِيْ المؤقت” من التباطؤ الناجم عَنّْ الوباء “أعقبه تطورات قاتمة فِيْ عام 2022 فِيْ وقت بدأت فِيْه المخاطر تتحقق”.

قال صندوق النقد الدولي “أصابت عدة صدمات الاقتصاد العالمي الذي أضعف بالفعل بسبب الوباء”، بما فِيْ ذلك الحرب فِيْ أوكرانيا التي أدت إلَّى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، مما دفع البنوك المركزية إلَّى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

أدت إجراءات الإغلاق المتعلقة بـ Covid والأزمة العقارية المتفاقمة إلَّى إعاقة النشاط الاقتصادي فِيْ الصين بينما أدى رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الهائل لأسعار الفائدة إلَّى تباطؤ النمو بشكل كبير فِيْ الولايات المتحدة.

حذر صندوق النقد الدولي من تأثير التعليق الكامل لصادرات الغاز الروسي إلَّى الاقتصادات الأوروبية.

ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد العالمي فِيْ الربع الرابع من العام الجاري بنسبة 1.7٪، مقابل 4.4٪ المسجلة فِيْ الربع المقابل من العام الماضي، بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عَنّْ الصندوق اليوم.

الاقتصاد العالمي

وانكَمْش إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي فِيْ الربع الثاني، للمرة الأولى منذ عام 2022 بسبب الركود الاقتصادي فِيْ الصين وروسيا، لكن الأداء الاقتصادي العالمي لا يزال أفضل من المتوقع فِيْ الربع الأول، بحسب الصندوق.

تحققت مخاطر الهبوط التي تم ذكرها فِيْ تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عَنّْ صندوق النقد الدولي فِيْ أبريل الماضي. ارتفع التضخم فِيْ جميع أنحاء العالم، وخاصة فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، مما أدى إلَّى تشديد حاد فِيْ السياسات المالية العالمية، وتباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع فِيْ الصين، مما يعكس آثار COVID- 19 الفاشية وعمليات الإغلاق التي تلت ذلك، بالإضافة إلَّى المزيد من الآثار السلبية عبر الحدود من الأزمة الروسية الأوكرانية.

وحذر الصندوق من أن الوقف الكامل لصادرات الغاز الروسي إلَّى الاقتصادات الأوروبية فِيْ عام 2022 سيزيد التضخم العالمي بشكل كبير من خلال ارتفاع أسعار الطاقة.

وتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو التجارة العالمية أكثر مما كان متوقعا خلال العامين الحالي والمقبل، نتيجة تراجع الطلب العالمي ومشكلات سلسلة التوريد، إضافة إلَّى ارتفاع قيمة الدولار بمقدار 5. ٪ فِيْ 6 شهُور ابتداء من ديسمبر 2022.

السياسات النقدية

يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار تشديد السياسة النقدية حول العالم بقيادة البنوك المركزية فِيْ الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي سيؤدي إلَّى زيادة تكاليف الاقتراض والضغط على الاحتياطيات النقدية وانخفاض قيمة العملات المحلية للدول النامية مقابل الدولار الأمريكي.

وأشار الصندوق إلَّى ارتفاع التضخم السنوي فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو الماضي، ومعدل مماثل فِيْ بريطانيا فِيْ مايو، وهُو أعلى معدلات التضخم فِيْ البلدين منذ 40 عامًا. ارتفع التضخم السنوي فِيْ منطقة اليورو فِيْ يونيو بنسبة 8.6٪، وهُو أعلى مستوى منذ إنشاء التكتل النقدي، وفقًا لمجلة فوربس.

وقدر الصندوق معدل التضخم فِيْ الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بـ 9.8٪ فِيْ الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا إلَّى أنه كان مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وقيود العرض فِيْ العديد من القطاعات.

وأشار الصندوق إلَّى أن البنوك المركزية فِيْ الاقتصادات المتقدمة سحبت دعمها النقدي ورفعت أسعار الفائدة بشكل أسرع مما توقعه تقرير آفاق الاقتصاد العالمي فِيْ أبريل الماضي، كَمْا قامت البنوك المركزية فِيْ العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية برفع أسعار الفائدة بشكل كبير بوتيرة أكبر من المتوقع.

أدى التشديد النقدي إلَّى ارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، بما فِيْ ذلك معدلات الرهن العقاري، مما ضغط على أسعار الأسْهُمْ ومعدلات النمو الاقتصادي، بينما أنهى حزم الدعم المعتمدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لـ Covid-19.

أضاف التباطؤ الاقتصادي فِيْ الصين عاملاً إضافِيًْا إلَّى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، حيث أدى تفشي فِيْروس Covid-19 فِيْ ثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم، والقيود المفروضة لاحتوائه بسياسة الصفر Covid، إلَّى اضطراب اقتصادي كبير. النشاط، بعد أن دخلت شنغهاي، وهِيْ مركز رئيسي لسلسلة التوريد. على الصعيد العالمي، كان مغلقًا بإحكام فِيْ أبريل، لمدة 8 أسابيع تقريبًا.

الاقتصاد الصيني

انكَمْش الناتج المحلي الإجمالي للصين فِيْ الربع الثاني بنسبة 2.6٪ على أساس ربع سنوي، مدفوعا بانخفاض الاستهلاك، وهُو أكبر انخفاض منذ الربع الأول من عام 2022، مع بداية الوباء، عَنّْدما انخفض بنسبة 10.3٪، و كَمْا تأثر الاقتصاد الصيني بتفاقم أزمة قطاع العقارات وتراجع المبيعات والاستثمار.

وأشار الصندوق إلَّى أن التطورات السلبية التي حدثت خلال الفترة الماضية تضيف حالة من عدم اليقين إلَّى توقعات الأداء الاقتصادي، وأن التوقعات المستقبلية تستند إلَّى عدة افتراضات، من بينها عدم حدوث مزيد من التخفِيْضات غير المتوقعة فِيْ تدفقات الغاز الطبيعي من روسيا إلَّى أوروبا، وأن توقعات التضخم على المدى الطويل تظل مستقرة.