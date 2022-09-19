إلَّى الهلال.. كواليس “هروب” هِيْثم عسيري من الأهلي فِيْ 2022

كشف عبد الإله مؤمنة، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عَنّْ كواليس محاولة الهلال خطف النجم هِيْثم عسيري، من قبل، عَنّْدما كان رئيسا للنادي الأهلي، بين 2022 و 2022.

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عبد الإله مؤمنة، ترأس النادي الأهلي لمدة 440 يومًا، حتى أبريل 2022، قبل أن يضطر إلَّى الاستقالة من منصبه، إثر احتجاجات حاشدة، بسبب أوضاع فريق كرة القدم الأول، والتي تدهُورت لاحقًا فِيْ عهد ماجد. النفِيْعي.

إلَّى الهلال .. خلف كواليس هروب هِيْثم عسيري من الأهلي عام 2022

وعبد الإله مؤمينة متحدثا لـ “الرياضية” فِيْ نسختها الورقية الصادرة صباح اليوم الاثنين والتي نجحت فِيْ إلغاء “خطة” انتقال النجم هِيْثم عسيري من الأهلي إلَّى الهلال قبل أن ينظر. كَمْا لو كان ذلك فِيْ أوائل عام 2022.

وأكد أن هِيْثم عسيري اتفق شخصيا مع الهلال على عدم تجديد العقد مع الأهلي حتى يرحل.

صرح عبد الإله مؤمنة أنه جلس مع هِيْثم عسيري وتمكن من الضغط عليه لتمديد العقد مع الأهلي، حفاظًا على أرباح الجماعات السنية، حيث كان الشاب البالغ من العمر 21 عامًا وقتها صعودًا- والمواهب القادمة. فِيْ كرة القدم السعودية.

يشار إلَّى أن هِيْثم عسيري وقع عقودًا جديدة مع الأهلي حتى صيف 2026.